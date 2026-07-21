台名牌大學教授闖教室斬死襟兄弟　供稱｢有幻聽幻覺、意識遭干擾｣

台灣新竹市日前發生震驚社會的音樂教室殺人案，在台灣陽明交通大學任教的林姓教授涉嫌持刀砍死襟兄弟，警方近日完成偵訊，據林男供稱，案發時他受到幻聽、幻覺及精神狀況影響才會殺人，不過真正犯案動機仍待檢警深入釐清。



回看發生於7月14日下午，新竹市三民路一間音樂教室內的慘案，43歲林姓教授當時持藍波刀（Rambo knife）闖入教室，朝48歲紀姓襟兄弟猛刺、猛砍30多刀，導致對方傷重不治。林男犯案後拒絕配合警方制止，警員連開4槍將其制伏，再送醫治療。

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警方表示，林男目前仍住院觀察，但因傷勢逐漸穩定，已完成警詢製作。偵訊時，林男表示自己長期受到幻聽、幻覺及意識遭干擾等情形影響，也提及有身心狀況方面的困擾，因此才會做出犯案行為。

警方進一步調查發現，林男近兩年幾乎不再使用手機，住處還貼滿錫箔紙。他向警方解釋，此舉是為了隔絕幻聽及幻覺干擾，但相關說法前後不一致，也讓承辦警員對其供詞存有疑問。

據了解，林男坦承知道自己持刀攻擊襟兄弟，但因精神狀況不穩，偵訊過程中供述反覆、邏輯混亂，許多細節無法清楚交代。警方表示，待林男出院後，將依殺人罪嫌移送地檢署偵辦，並持續釐清其犯案經過及真正動機。

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