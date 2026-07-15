岳父涉毒殺女婿　芝麻花生醬混入網購秋水仙鹼　劑量可毒死上千人

內地驚傳岳父毒死女婿案件，一名北京男子去年身體不適送醫，經檢驗確認為「秋水仙鹼」（colchicine）中毒，搶救後不治身亡。檢警調查發現，他家中的芝麻花生醬被驗出含毒，疑是被岳父摻進去，岳父遭警方逮捕。



芝麻醬摻劇毒毒死女婿

內媒《紅星新聞》報導，這宗案件發生於2025年，遇害的毛姓男子身體不適，送醫治療仍不治身亡，經檢驗確認為「秋水仙鹼」中毒。警方調查發現，其岳父王姓男子，涉嫌事前以假身份網購高純度毒物，案發後隨即逃逸，他在兒子及一名劉姓男子協助下藏匿，但最終仍被警方逮捕。

王男等人受審。（圖／翻攝微博@紅星新聞）

王男辯稱，購買「秋水仙鹼」僅是為治療自己身體，並非用於下毒，但檢方駁斥，他購買的是純度高達98%的秋水仙鹼，「劑量可以毒死上千人」，認為其說法不可信。

此外，檢方指控王男兒子、劉男涉嫌窩藏罪，並指控王男涉嫌詐騙現任妻子，認定他以虛假理由誘騙對方多次轉帳，使其陷入錯誤認知而交付款項，相關金額依法認定為詐騙所得，而非一般夫妻間的財物贈與。

檢察機關表示，本案在王男拒不認罪的情況下，透過毒物檢驗、網購紀錄、資金流向及相關證據，成功建立完整證據鏈，最終依故意殺人、詐騙等罪名提起公訴。

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