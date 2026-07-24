華航機長回報塔台「有小朋友沒坐好」拒降落　網讚飛安零妥協

一段中華航空班機降落前與塔台的通聯錄音近日在台灣社交平台引發熱議。一架飛往高雄小港機場的華航CI934航班準備降落時，機長因機上一名孩童未依規定就座，主動向塔台表示無法降落，相關片段曝光後，不少網民讚揚機長堅持飛安原則，也引發對家長責任的討論。



台媒《聯合報》報道，有網民近日在Threads分享高雄國際機場塔台通聯錄音，相關錄音由YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開。

錄音顯示，班機原已進入降落程序，但機長向塔台表示，「有一個小朋友還沒有坐好，沒有坐好不能落地！」並希望機組人員再次要求機上乘客遵守降落規定，待確認安全後再執行降落。

影片曝光後，不少網民留言支持機長的做法，表示「這原因是規定，但也有點可愛」、「飛安沒有妥協空間」、「下降階段本來就不能離開座位」。也有人笑稱：「這小孩真大牌，憑一己之力讓全機hold一圈」。

不少網民則認為，家長應負起照顧及管教責任，留言表示「不要說人家厭童，是厭不作為的恐龍家長」、「小孩的家長不知道在幹嘛耶」、「希望家長能遵守規定，不要影響整架飛機」。

一名在機場工作多年的網民則表示，飛機進場降落有嚴格程序，只要出現任何可能影響飛行安全的情況，都可能需要延後降落。他指出，除了乘客未依規定就座，機艙突發狀況、雷雨導致跑道暫停使用、跑道有異物（FOD），以及需要重新進場（Go Around）等，都可能影響班機降落程序。若因家長未妥善約束孩童，導致全機乘客受到影響，確實值得檢討。

亦有網民分享自身經歷表示，曾遇到飛機進入下降階段、空服員已就座時，一名孩童突然尿急。雖然空服員一度勸阻，最終仍讓孩童使用洗手間，班機因此重新調整降落程序，最後比原定時間延誤約30分鐘才順利降落。

根據台灣民航局《航空器飛航作業管理規則》，飛機在起飛、降落及遭遇亂流時，是最容易出現劇烈加速度的飛行階段。所有乘客均須坐回座位、繫妥安全帶，並將椅背扶正、收妥桌板，停止在機艙內走動，以確保飛航安全。