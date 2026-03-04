英男乘客大鬧機艙　涉抽電子煙打空姐屁股親吻手背　華航：零容忍

有民眾在社群軟體Threads上發文表示，3日一架從倫敦往台灣的華航班機上，一名外籍男遊客不斷吵鬧、辱罵乘客、騷擾機組人員，甚至還拍打空姐臀部、親吻空姐手背等疑似性騷擾的行為，後來還公然抽起電子煙。



班機降落後，該名旅客被警方帶走。華航表示，飛安為最高原則，對不理性行為零容忍。

台灣航空警察局保安警察大隊第一隊第二分隊分隊長許庚辛指出，航警局昨晚6時15分許接獲中華航空通報，一名58歲英國籍旅客W男於飛行途中在座位上使用電子煙，警員到場後扣得電子煙主機一部並將W男帶回隊部釐清，全案依民用航空法移請刑警大隊續處。

至於W男於機艙內疑因酒醉失序及性騷擾空服員部分，尚未接獲華航報案，若有正式提告將依法辦理。

華航表示，事發當下立即按照標準作業程序溝通，全程進行管理，座艙長也持續關懷組員，航機抵達桃機後通報航警接手處理。

華航以飛安為最高原則，對不理性行為堅持零容忍，提醒旅客搭機應遵守安全規定及電子用品使用規範，攜帶電子煙入境台灣是違法行為。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】