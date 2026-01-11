旅遊心得｜這款行李箱別亂用　多個機場禁止：判監3年或罰2.5萬元

大家最近是不是也被那台「會自己跑的電動行李箱」燒到？雖然看起來超方便，但想拖去旅行可要注意啦！台灣桃園國際機場特別提醒，航廈內禁止使用或騎乘電動行李箱，只能牽著走或放在行李推車上喔～原因很簡單：機場人潮多又擠，萬一一個不小心暴衝，安全問題可就大了！而且不只台灣，香港、日本等亞洲地區也有相同規定，像是東京羽田、成田機場、香港國際機場都明文禁止在航廈裡「騎電動行李箱」。



所以下次出行前，別忘了先查清楚規範，避免一到機場就被攔下來～行李箱乖乖牽著走，旅程才會一路順暢！

台灣桃園機場明文禁止航廈內使用「電動行李箱」！

原來不只桃園機場這麼嚴，日本早就對「電動行李箱」開出紅牌啦！在日本，這類會自己跑的行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，沒有車牌、沒駕照就亂開，可是會被罰得很慘，最高3年徒刑或罰金50萬日圓，而且不只是日本的羽田、關西、名古屋機場，連英國倫敦、香港、新加坡樟宜機場也都祭出相同規定，全面禁止在航廈裡「騎電動行李箱」。畢竟大家都知道機場人多又趕時間，要是有人騎著電動行李箱在航廈飆車，畫面太混亂啦～所以各國都一致維護秩序與安全，出行前記得乖乖牽著走！

華航、星宇航空就有明確規定：如果你的行李箱「含鋰電池又不能拆」，那電池的鋰金屬含量不能超過0.3克或電容量不得超過2.7瓦時，一超標就直接禁飛！但如果是「可拆式電池」版本，電容量也得乖乖低於160瓦時才安全過關。而長榮航空的標準也不遑多讓，只要行李超過7公斤或尺寸太大需要託運，電池超過160瓦時通通不給上機。

