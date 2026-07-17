台灣致癌沙律油風波　台北市長蔣萬安要求賴清德道歉呼籲民眾上街

台灣致癌沙律油7月初爆發以來危機持續擴大，針對「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標事件，台灣行政院長卓榮泰今（17日）表示，對於行政單位沒辦法在第一時間查處，要求獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉」。



台北市長蔣萬安今（17日）批評民進黨政府不願積極處理，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任。他指出，人民就必須採取自救行動。因此，「我要呼籲所有關心食安的民眾，7月25日，和我們一起站上凱道，大聲說出人民的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台。」



台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（台中市衛生局）

蔣萬安表示，毒油案影響全國，民進黨發言人吳崢竟然在政論節目上，對提出質疑的媒體大小聲，甚至說「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」。他自己認為，「這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉」。

蔣萬安表示，毒油案發生至今半個多月，中央政府仍然無法給人民一個真相，無法清楚說明整起事件的原因。他質問，「今年4月到6月，究竟有多少批問題油品流入市面、被民眾吃下肚？難道1月到3月的油品就完全沒有問題嗎？除了這次出事的中聯油脂，其他上游油品業者，中央有沒有全面清查？有沒有全面檢驗？有沒有確認市面上其他油品的安全？」

蔣萬安表示，中央處理速度如此緩慢，不僅讓人民持續暴露在食安風險之中，更令人擔心，恐怕給了相關業者足夠的時間串證、滅證。

福壽大豆沙律油在台灣夜市十分常見。（東森新聞）

蔣萬安指出，卓榮泰院長不能只有道歉，更應該負起政治責任，下台負責。國民黨文傳會主委陳以信則批評，這聲遲來的道歉不甘不願，依舊是地點不對、對象不對、誠意不足，人民現在要的不是一句抱歉，而是追究責任要求卓榮泰下台。