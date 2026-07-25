台灣致癌沙律油風暴延燒 國民黨今日辦「反毒台」大遊行
撰文：聯合早報
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台灣致癌油危機持續擴大，針對「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標事件，國民黨定於今日（7月25日）於台北凱達格蘭大誥舉辦「反毒台」大遊行，台北市長蔣萬安此前更要求行政院長卓榮泰下台負責。
對此，卓榮泰在24日表示，遊行是人民的權利，強調台灣衛福部食藥署經過檢驗之後，再上架的食用油都是健康安全的油品，他稱遊行之後，朝野應該回歸理性來討論問題。
值得關注的是，台中市檢方日前針對此案發動第三波搜索，依《食安法》向法院聲押涉事泰山公司的前後任總經理。台中地檢署表示，最新一輪行動主要調查福壽、福懋和泰山在發現原料、生產過程或產品異常後，採取了哪些處置，以及相關主管是否應負刑事責任。
台灣中聯油脂生產的大豆沙拉油日前被檢出一級致癌物苯並芘超標，問題原料流向泰山、福壽和福懋油脂，並被進一步分裝或加工成多項產品，其中約1300公噸問題油流向市場，引發大規模下架回收。台中地檢署持續追查相關企業何時發現異常，以及知情後是否及時通報和採取處置。
台灣《聯合報》報道，台中地檢署7月25日舉辦「反毒台」大遊行前夕，在星期五（24日）發動第三波搜索，認定前泰山公司總經理沈怡君、現任總經理蔡國梁涉嫌違反食品安全衛生法，且有串滅證之虞，深夜將兩人向台中地院聲請羈押禁見，另泰山廠長張騰諭知500萬元（新台幣，約合港幣120萬元港幣）交保。
台中地檢署說，檢方傳喚福壽倉儲課李姓課長、福懋一名謝姓員工和泰山廠長張騰諭等三名被告，以及兩名泰山員工以證人身份到案說明。
據了解，台北市今天共有3場大型集會活動，包括上午的國民黨全代會、下午「我是人，我反毒台」集會遊行，晚上則是大稻埕夏日節煙火秀，台北市警局動員1273人維護治安，其中反毒遊行配置270人、煙火節1003人。
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