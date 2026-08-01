台致癌油風波台北市長蔣萬安提倒閣　鄭麗文：待國民黨團評估

台灣致癌沙律油7月初爆發以來危機持續擴大，針對「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標事件，台灣行政院長卓榮泰正式道歉，但台北市長蔣萬安批評民進黨政府不願積極處理，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任，要求賴清德道歉，卓榮泰要下台，並提出要倒閣。



針對台北市長蔣萬安提出倒閣，國民黨主席鄭麗文接受網路節目「政治一點明」專訪首度回應，倒閣涉及層面廣且複雜，有待國民黨團評估討論，民眾黨的態度也是關鍵。此外，她否認「以五席不分區立委交換民眾黨支持倒閣」的傳聞。



台北市長蔣萬安表示，「今天我們不是為了任何一個人，不為任何一個政黨，不為任何一個顏色，我們都是為了台灣人民的孩子」。（國民黨臉書）

鄭麗文指出，「倒閣」需要多方意見表達跟評估，不僅黨團要完整考量，民眾黨態度也是關鍵，在725凱達格藍大道反毒油抗議後，希望民進黨繼續為毒油事件把關，不要讓民進黨混水摸魚，顧好食安才是最重要的。

鄭麗文表示，她非常重視藍白合作，一定是彼此高度尊重。國民黨跟民眾黨是兩個完全不一樣的政黨，每個政黨也有自己的核心價值，藍白合不是所有的事情都要一樣，最後變成同一個黨；她也不認為藍白合跟當年的國民黨親民黨合一樣。

7月25日數萬台灣民眾走上台北凱達格蘭大道，發出「反毒油、護食安」「沒有真相，不准上架」「民進黨下台」的怒吼。（民眾黨FB）

鄭麗文說，現在發動倒閣便是九月選舉，就他了解，主張倒閣者希望在11月28日跟九合一選舉一起投票。而11月28日不管有沒有倒閣，若民進黨大敗，綠營總有人要負起政治責任，可能看選舉結果，來決定台灣行政院長卓榮泰的去留。

針對毒油事件的究責，鄭麗文說，司法刑責一定要追究到底，但需要一點時間；其次是政治責任怎麼負。至於最後是否訴諸倒閣，牽涉較廣、較複雜，有待黨團評估跟討論。

台灣國民黨和民眾黨發起「我是人、我反毒台」集會。（台灣梅花新聞網）

被問到台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕的「盧蔣同盟」，鄭麗文表示，發生毒油事情，台北台中首當其衝且要負責把關，同時又受到中央政府刁難。

她反問，如果發生毒油事件，蔣盧冷冷淡淡，大家要說「因為都不支持鄭麗文」，如果兩人同仇敵愾，則又要見縫插針，實際上同為藍營的人，大可不必過度揣測，實則不利整體團結。