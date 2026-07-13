台灣致癌沙律油風暴擴大　累計回收144公噸　667家業者受波及

台灣食用油危機持續擴大，針對「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標事件，台中市政府今（13）日公布第4、5批超標油品流向，受影響下游業者再增667家，包括全聯阪急麵包、愛之味、路易莎咖啡、統一超食代及頂呱呱等知名品牌，相關產品均已要求回收下架。同時，台灣衛生福利部表示，已自7月9日起針對預防性下架產品展開檢驗，符合規定者將可重新上架，相關原則預計公布。



綜合《中央社》等台媒報道，中聯油脂原有3批大豆沙律油因檢出致癌物苯駢芘超標，台中市政府12日晚間再接獲福壽公司通報，新增2批超標油品，使問題油品擴大至5批。

台中市食品藥物安全處13日公布第4、5批超標中聯大豆沙律油相關產品資訊，包括福壽、福懋使用相關油品製成產品的品項、批號及第二層流向，並同步更新台中市第三層以下受影響業者名單，所有受影響產品均要求回收下架。

台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（（台中市衛生局）

台中市食安處表示，第4批超標油品為中聯大豆沙律油，批號318-1150406。福壽公司使用該批油品製成「福壽花生風味精華調合油2L」，產品批號BL130426F，有效日期為2028年1月8日，檢出苯駢芘4.3ppb。

依目前掌握資料，該批油品出貨至福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸；福壽、福懋共製成10項產品、22個批號，第二層下游共涉及229家業者，包括路易莎職人咖啡股份有限公司、全聯阪急麵包股份有限公司及愛之味股份有限公司等。

至於第5批超標油品，批號為314-1150410。福壽公司使用該批油品製成「福壽不飽和大豆沙律油2L」，產品批號C1160426A，有效日期至2028年4月10日，檢出苯駢芘3.8ppb。

福壽大豆沙律油在台灣夜市十分常見。（東森新聞）

台中市食安處指出，該批油品出貨至福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸；福壽、福懋共製成21項產品、62個批號，第二層下游流向涉及438家業者，包括統一超食代股份有限公司及頂呱呱國際股份有限公司。

此外，食安處納入南僑提供銷售至台中市的下游業者資料，新增20家餐飲及食品加工業者，累計已有111家業者曾進貨或使用相關油品，目前均已停止使用並完成下架。截至7月13日，問題油品累計下架回收6萬5374公斤。

衛生福利部統計則顯示，截至12日，前3批受影響油品共涉及50項產品，累計已下架回收約144公噸。

台灣中聯致癌沙律油持續延燒。（（台中市衛生局）

針對預防性下架產品，台灣衛福部政務次長林靜儀13日表示，食藥署已自7月9日起展開相關採樣檢驗，將依科學證據及食品安全標準，公布重新上架原則。

林靜儀表示，相信大家站在食安的立場，希望確保這個產品的安全性，但由於相關產品是採全面預防性下架，導致很多廠商會受非常多影響，對民生也會受到一定程度的影響。

她指出，因此預防性下架的同時，要趕快協助進行檢驗，並在符合相關規則之後，讓預防性下架的產品重新上架。食藥署已自7月9日起檢驗相關採樣，將站在科學證據跟食安標準上，檢視哪些產品屬於合格產品，可以重新上架。

至於案件調查進度，林靜儀表示，檢調已於第一時間介入調查。不過，衛福部比對資料發現，第二層油商與中聯油脂提出的檢驗報告內容並不一致，「理論上來講不應該出現這種矛盾，因此衛福部對於中聯自己的報告是有質疑的」。