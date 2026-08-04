台灣小羊卡牌社爆捲7千萬走佬　有玩家花15萬買Pokémon卡血本無歸

台北市萬華區「小羊卡牌社」突然宣布倒閉，傳出鄭姓負責人疑似捲款新台幣3億（約合港幣7300萬元）潛逃，引發卡牌圈震撼，台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，目前自救會群組成員已超過4500人。台北市議員陳宥丞已收到許多受害朋友反映，目前也已查證，該名負責人確認出境。



台灣警方3日起陸續接獲報案，其中有一名受害玩家預購50多張Pokémon卡，每張要價新台幣1萬3000元（約合港幣3148元），結果匯款新台幣60多萬元（約合港幣14萬5千元），最後竟一張卡片都沒拿到。《聯合報》報道，台灣警方目前已受理8人報案，消費者自救群組成員多達數千人，研判被害人恐更多，全案依詐欺罪偵辦。

台北市萬華區「小羊卡牌社」突然宣布倒閉，傳出鄭姓負責人疑似捲款新台幣3億（約合港幣7300萬元）潛逃。）（翻攝台媒）

台北市萬華區「小羊卡牌社」突然宣布倒閉，傳出鄭姓負責人疑似捲款新台幣3億（約合港幣7300萬元）潛逃。）（翻攝民視）

代送鑑定卡、寄賣卡全失蹤 受害金額仍待統計

根據網傳對話截圖，許多受害者單筆就下定數十萬元，並直接匯款給老闆。還有受害者控訴夠賣的高價大聯盟球員卡委託店家鑑定，不料「小羊卡牌社」LINE群組今晨突然刪除，社群平台也全數關閉，台北市消保官於今上午也派員至公司登記地址稽查，現場大門深鎖無人應答。

「小羊卡牌社」主打Pokémon與航海王等熱門TCG卡牌販售，並提供代送PSA等鑑定與寄賣服務，在玩家圈內頗具知名度。然而店家近日無預警失聯，不僅社群平台停止更新，通訊管道全數關閉，且多數玩家送鑑定的高價卡、寄賣所得及預購款項至今仍無下落，具體受害金額仍待統計。

《自由時報》報道，不少玩家以10盒、20盒數量，大量訂購每盒要價新台幣1萬5000元（約合港幣3631元）的Pokémon30周年補充盒、每盒新台幣1萬800元（約合港幣2614元）的Pokémon卡牌新作暴風翡翠，損失慘重。

有網友在Threads發文揭露，「小羊卡牌社」今年1月才開設，昨天一早無故歇業，4000人的官方LINE群組也遭解散。隨後，他貼出群組對話及疑似負責人跑路的照片，表示有網友早在7月30日就直擊負責人拉著行李箱出現在機場，當時大家以為他只是出國進貨，沒想到竟是跑路。

台北市萬華區「小羊卡牌社」突然宣布倒閉，傳出鄭姓負責人疑似捲款新台幣3億（約合港幣7300萬元）潛逃。）（翻攝自由時報）

對此，卡牌遊戲玩家「再生哥—黃新恩」在Facebook發文稱，「卡牌圈最大的雷，終於爆開了」，他表示此前和同行討論就認為這間店「應該是來捲款跑路的」，因為「小羊卡牌社」做的好幾件事都不合理。

「再生哥—黃新恩」稱，「小羊卡牌社」預購收全額還「保單」，但限量商品根本無法確定到貨量，小羊卻無限收還幾乎是市場最低價，其次是寄賣卡抽成太低，「10萬以下抽2%，10萬以上抽1%，上限2000，這個基本上根本做功德」，最後是鑑定費低得離譜，估計受害者應是求償無門。