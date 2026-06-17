Logan Paul狂熱收藏Pokémon卡　曬滿桌鑑定珍品　創天價拍賣紀錄

Logan Paul對寶可夢卡牌的熱愛早已不是新聞。近日他又在X上曬出一張照片，畫面中可以看到他坐在一整桌已經鑑定封裝的寶可夢卡牌後方，並寫下：「I got a Pokémon problem.」短短一句話像是自嘲，也像是在展示自己依舊深陷寶可夢卡牌收藏的世界。



桌上排列著大量鑑定卡，數量至少幾百張，對一般收藏者來說，能擁有幾張高分鑑定卡已經相當驚人；但對Logan Paul來說，這只是他寶可夢收藏宇宙的一小角罷了。

近日他又在X上曬出一張照片，畫面中可以看到他坐在一整桌已經鑑定封裝的寶可夢卡牌後方，並寫下：「I got a Pokémon problem.」（X@LoganPaul）

Logan Paul狂熱收藏海賊王和Pokémon：

Logan Paul早就是寶可夢卡牌收藏圈代表人物

Logan Paul過去以YouTuber、拳擊選手與WWE摔角選手身分受到關注，但在收藏圈，他最具代表性的標籤之一就是寶可夢卡牌狂熱收藏者。

2020年前後，寶可夢卡牌市場重新升溫，Logan Paul多次透過影片、直播與社群內容，展示自己購入稀有卡、開箱卡盒與收藏高價鑑定卡的過程，也讓寶可夢卡牌從玩家圈延伸到更大眾的流行文化討論中。

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Logan Paul最著名的收藏，是一張PSA 10滿分評級的Pikachu Illustrator卡牌。這張卡原本就是寶可夢卡牌收藏界的夢幻逸品，存世數量稀少，而他持有的版本更是唯一已知PSA 10滿分版本。

他曾以527.5萬美元取得這張卡，後來還把它做成鑲鑽項鍊，在WWE WrestleMania 38登場時佩戴亮相。2026年2月，這張卡透過Goldin Auctions以1,649.2萬美元成交，創下拍賣史上最昂貴集換式卡牌紀錄。

不過Logan Paul的收藏路也不是一路順利。他曾以350萬美元購入一箱號稱初版寶可夢卡牌的卡盒，結果開箱驗證時，裡面裝的其實是《G.I. Joe》卡牌。這起事件當時震撼收藏圈，也讓外界重新關注高價卡牌市場的真偽鑑定與交易風險。對Logan Paul來說，這也成為他寶可夢收藏史上最知名的翻車案例之一。

這次Logan Paul再度曬出滿桌寶可夢鑑定卡，與其說是在炫耀收藏，不如說是把收藏者最熟悉的狀態放大到極致：一開始只是喜歡，後來慢慢變成整理不完、放不下、卻又捨不得放手的巨大坑洞。只是對Logan Paul來說，這個「Pokémon problem」不只是煩惱，也早已成為他個人招牌的一部分。從天價神卡、WWE舞台，到如今這整桌鑑定卡，他和寶可夢卡牌之間的關係，顯然還遠遠沒有結束。

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