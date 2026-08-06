台漢光演習深夜模擬防敵「斬首」　賴清德穿避彈衣搭裝甲車參與

台灣8月5日開始展開為期十天的漢光演習，5日深夜進行「萬鈞計劃」演練，模擬總統在戰時進駐台北大直衡山指揮所指揮作戰與維持政府運作。



台灣軍方模擬為防止敵方實施斬首，選用利用三波不同車隊欺敵。賴清德及幕僚親身參與演練，身穿避彈衣、頭戴鋼盔，搭乘裝甲運兵車緊急前往指揮中心，此次是賴清德首次親自參與漢光演習。台媒《中時電子報》報道指，車隊運行時，美方人員也在現場全程觀察。



賴清德視察漢光演習。（翻攝台媒）

天弓三型防空導彈首次放列台北市區

8月6日漢光演習進入第二天，天弓三型防空導彈首次放列台北市區。台軍方報告指出，部署天弓三型防空導彈系統，運用其防空與機動作戰能力，可強化東、西部防空火網，針對來襲導彈的攻擊。

台軍方稱，天弓三型防空導彈系統具備陣地自身防護並提供周邊重要目標防護的能力，可因應威脅，有利達成整體防空作戰任務。

天弓三型防空導彈系統是由台灣中山科學研究院自主研發的陸基中遠程防空與反導彈系統。（中時電子報）

據了解，天弓三型防空導彈系統是由台灣中山科學研究院自主研發的陸基中遠程防空與反導彈系統，主要負責攔截戰機、巡弋導彈、反輻射導彈及短程戰術彈道導彈，與美制愛國者導彈陣列共同構成台灣低層至中層防空的主力火網。

台灣軍方表示，反封鎖護航是今年漢光演習重要科目，驗證戰時維持作戰的持續力。另一個重點是無人機攻防，指出台灣在無人機及反制系統方面起步遲，預料明年會推出系統，具備反制無人機的力量。

另外，台灣漢光演習期間將舉行城鎮韌性演習，期間北部及中部地區會實施30分鐘行動數據減速，驗證通訊受阻時政府的應變能力。