台灣史上最長漢光演習落幕：軍備曝光率歷屆第一

台軍年度漢光演習歷經10天九夜落幕，不僅為史上最長，出動兵力和軍備曝光率也達到歷屆之最。但國民黨立委質疑，國安部門可能借機渲染「亡國感」。



台灣《聯合報》《中國時報》報道，漢光41號演習星期五（7月18日）結束，本次演習首次拉長至10天九夜，並動員2萬2000名後備軍人參與。歷經47年的防空避難「萬安演習」與災害應變「民安演習」，今年則首度整合，以「城鎮韌性演習」之名上路，由中央與地方共同執行。

台軍年度漢光演習歷經10天九夜落幕。（翻攝台媒）

據報道，演習期間台北街頭軍車頻現，不僅有化學兵偵消車出動，重型雄風導彈車也在下班尖峰時段穿梭街頭。城鎮作戰演練階段，憲兵部隊實地在台北市重要聯外交通幹道——萬板大橋進行封橋演練，深夜萬華街頭更傳出密集槍聲。清晨時段，憲兵與陸軍後勤單位也動用台北捷運系統，實施兵力與物資的快速調動。這些場景在過去相當罕見。

城鎮韌性演習期間，大批民眾收到內容寫明「敵導彈攻擊台灣北部，盡速避難」的警報簡訊。有輿論質疑，簡訊使用的是大陸常用詞「導彈」，而非台軍慣用的「飛彈」，懷疑軍方刻意為之。

國民黨立委陳玉珍說，此次漢光演習加強見軍率，有助部隊強化實戰訓練，但民進黨可能借機渲染「亡國感」，讓民眾產生戰爭逼近的緊張氛圍。她警告，若操作過度，恐引發社會恐慌，適得其反。

前國民黨立委林郁方則指出，總統賴清德上任後，在爭取中間選民認同方面成績不佳，如今適逢史上最大規模漢光演習，賴清德當然樂於借機提升作為三軍統帥的形象，為自己和大罷免加分。

台軍年度漢光演習歷經10天九夜落幕。（翻攝中時電子報）

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，「見軍率」提高，確實讓民眾感受到「我們與戰爭的距離」更接近了，但這也是讓民眾更切身警覺台灣所處的現實處境。

防長顧立雄在宣佈軍演結束時說，真正具備嚇阻效果的不只是新式武器裝備，還有台軍改革、團結與制敵克敵的決心。台軍從不追求武力比拼，而是要讓敵人明白，貿然攻台必將為錯誤決策付出代價。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

