解放軍機繞台數創新高　台漢光演習維持10天、基地對抗天數翻倍

台灣年度軍事演習「漢光演習」實兵操演2025年從5天4夜延長為10天9夜，並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光演習。台防長顧立雄表示，今年（2026年）漢光42號演習將延續漢光41號維持10天9夜，此外為落實實戰化訓練，2025年全面實施14天教召並取消5至7天舊制，且陸軍執行新式基地對抗訓練由原本5天4夜延長為10天9夜，並納一年義務役步兵營參訓。



台軍每年漢光演習都安排美軍觀摩團抵台。圖為漢光演習現場。（資料圖片）

台灣的教招，指的是兵役法第37條規定的「教育召集」，是台灣軍隊對於後備軍人的訓練或者是演習。

顧立雄指出，過去一年，解放軍運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以用更繁複、精準行動威懾台灣。統計數字顯示，2025年解放軍機各型主輔戰機，包括無人機頻繁逾越海峽中線並且進入台灣西南及東部空域，達到3,764架次，相較113年的3,066架次成長約23%；各型作戰艦2,640艘次駛入台灣應變區，較2024年的2,475艘次增加約7%。

陸軍基地對抗翻倍

顧立雄表示，台軍持續秉持任務導向、為戰而訓原則，實質推動各項訓練改革作為，藉此提升各級部隊「高戰備」能力，在重大演訓層面，2025年已完成立即備戰操演、軍種戰術總驗收多項戰演訓，有效支撐聯合作戰計畫的任務能力。

顧立雄指出，台灣陸軍汲取美軍訓測經驗跟模式。（資料圖片）

顧立雄說明，台灣陸軍汲取美軍訓測經驗跟模式，各部隊今年也要開始執行新式兵科基地訓練，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段。由於以往都是5天4夜的戰術測驗，現在調整為結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、連續24小時對抗，驗證地面協同作戰能力，也能磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。

顧立雄提到，大學畢業的一年期義務役男預計2027年入伍，目前以高中畢業為主編成的步兵營，今年也將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，重點在陣地防禦、通聯指揮、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

後備教召部分，顧立雄指出，從2026年1月起已全面實施為期14天的教召，因此未來將沒有5至7天的教召。原則上將優先常備部隊編實動員，使常備部隊「原兵歸原位」讓專長相符，驗證快速恢復戰力。