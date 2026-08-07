國台辦推「台青e家」列職缺吸引台青求學就業　台陸委會：已封鎖

國台辦日前推出「台青e家」網站，提供「來實習、找工作、去交流、選學校」4大區塊。



台灣陸委會副主委梁文傑6日表示，「台青e家」涉及違反《兩岸條例》多條規定，他稱「已經對該網站進行停止解析作業，也就是封鎖」。



國台辦日前推出「台青e家」網站。（網站截圖）

梁文傑在陸委會例行記者會上指出，「台青e家」直接刊載陸方的各種職缺、學校，還有線上投遞履歷、報名等功能，並要求提供個資，藉此蒐集台灣青年朋友的資料，陸委會認為有極高風險。

梁文傑指出，「台青e家」的內容已經違反《兩岸人民關係條例》23條協助招生、33條中介入職、34條投放廣告等規定。台灣法令是有明確規範的，對岸還是執意要推出這個網站，所以陸委會跟相關單位協調之後，已經對該網站進行封鎖。

台灣陸委會發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

梁文傑並指出，過去也曾經有過類似的案例，中國大陸曾於2019年推出「關注31條」的網站，當時也遭台灣NCC封鎖。

此外，針對大陸近日關於「違反出口管制或技術出口」的規定，梁文傑則稱，不論是台商、台幹，或是在大陸投資的科技業者，很可能會不曉得自己違反出口管制或技術出口的規定，「這一類的人士有比較高的風險，我們要特別呼籲台商台灣人要做好風險評估。」

至於未來會否進一步的評估調整台灣人赴陸港澳的橙色旅遊警示？梁文傑稱，該規定剛發布，亦還在注意相關的發展，已多次提醒台灣公務員赴陸要注意，現在也會進一步提醒在中國大陸投資、從事科技業或半導體等相關規定的台商或是台幹。