國台辦駁兩岸分裂謬論：賴清德｢台獨｣立場冥頑不化　已成台灣之害

據《新華社》報道，7月22日，國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人張晗就賴清德在民進黨7月19日舉行的全代會上再度鼓吹分裂言論作出回應。張晗表示，賴清德再次暴露其「台獨」立場冥頑不化，已經成為「台灣之害」。



民進黨7月19日舉行全代會，賴清德在會上再度鼓吹兩岸「互不隸屬」等分裂言論，大肆渲染大陸對台「威脅」，叫囂絕不讓「民主台灣」變成「中國台灣」等。對此，發言人張晗表示，賴清德在民進黨全代會上大放厥詞、大言不慚，講話通篇充斥著敵意與衝撞、謊言與讕言、偏執與狂妄，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化。

張晗指出，滋事挑釁、激進冒險、害台毀台、一意孤行，充分證明賴清德、民進黨是破壞兩岸關係穩定和台灣社會安寧的禍根，是台海及地區和平穩定的亂源，是不折不扣的和平破壞者、戰爭煽動者、麻煩製造者。

國台辦發言人張晗。（央視新聞）

她表示，此次賴清德講話中再度宣揚「台獨」分裂謬論，鼓吹兩岸「互不隸屬」，猖狂挑戰一個中國原則，徹底撕下其所謂沒有「台獨」問題的偽裝，露出「台獨」工作者的本來面目。

張晗指出，賴清德上台以來大搞「綠色恐怖」，極力鉗制言論自由，濫用司法打壓政治異己，肆意迫害支持兩岸關係發展的力量，粗暴損害台灣民眾參與兩岸交流合作的正當權益，這樣一個踐踏民主、妨害自由、戕害法治的人竟然還誇誇其談「民主自由」，鼓譟「民主對抗威權」，真是恬不知恥。簡而言之，賴清德已經成為「台灣之害」，民進黨已經成為最大的禍台團體，已經引發島內民眾強烈不滿。

5月20日，賴清德執政滿2周年，在台府舉行執政2周年記者會並發表談話。

她強調，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，過去不是，今後也絕對不是。台灣問題是上世紀40年代中國內戰遺留問題，不管台灣地區以什麼方式選舉，選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部份的地位，都割裂不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，廣泛團結台灣同胞，堅決打擊「台獨」分裂，維護台海和平穩定。祖國必然統一的大勢，浩浩蕩蕩，不可阻擋。