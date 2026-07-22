陸委會指385人赴陸失聯　國台辦批編造數據：民進黨恐嚇台灣民眾

台灣陸委會近來頻繁公布赴陸失聯人數，指自2024年到今年7月9日，已有385人失聯；並指未來將定期公布失聯數字，呼籲民眾非必要勿前往中國大陸旅遊，避免不必要的麻煩。



對此，大陸國台辦今日（22日）在例行記者會上回應表示，民進黨當局不斷編造所謂失聯數據，又拿不出具體例證，目的就是誤導公眾認知，欺騙恐嚇台灣民眾。



國台辦發言人張晗在記者會上表示，今年上半年兩岸人員往來311.9萬人次，年增22.1%，其中台胞來大陸285萬人次，年增24.9%。愈來愈多的台灣同胞來大陸交流參訪、學習就業、旅遊觀光。大陸方依法維護來大陸的台灣同胞生命財產安全和合法權益，廣大台灣同胞平安順利往返兩岸。

台灣百萬網紅鍾明軒獨自到北京、上海旅遊，直呼「真的很喜歡這個地方」，卻引來綠營網路側翼圍剿。（Facebook／鍾明軒）

對於陸委會公布的「失聯數據」，張晗直指，眾所周知，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致兩岸兩會協議執行受到嚴重影響。

近段時間，民進黨當局不斷編造所謂失聯數據，又拿不出具體例證，目的就是誤導公眾認知，欺騙恐嚇台灣民眾。我們始終依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益。今年上半年台灣同胞前來大陸的統計數據，足以證明民進黨當局的陰謀詭計並未得逞。

她又指，民進黨當局罔顧事實、編造謊言，屢屢翻炒所謂失聯人員數據，企圖製造「寒蟬效應」，欺騙恐嚇台灣民眾，以達到限縮兩岸交流、隔斷兩岸同胞親情的目的，「其行可恥、其心可誅」。