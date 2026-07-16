女子穿運動內衣買菜　老婦勸說「被看光了」遭怒轟　網掀兩派論戰

近日一名網友在Threads分享，在市場目睹一名年輕女子穿著運動內衣搭配短褲買菜，卻遭一名年長婦人上前勸說「不要這樣穿，身上的肉都被看光光了」，女子當場回應：「我喜歡穿怎樣是我的事，干妳屁事啊？」雙方互動掀起兩派網友戰起穿衣自由、公共禮儀及該如何說才算是善意提醒的界線。



原PO表示，事情發生在台灣台中市向上市場，當時婦人不僅出言勸阻，還伸手拉了女子。女子則當場反擊，強調自己的穿著是個人自由，不需要陌生人干涉。

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原PO認為，只要沒有違法和妨礙他人，穿著本就是個人選擇，不論保守或清涼，都應受到尊重：「你可以不認同，但真的不用伸手去改變別人的生活。」貼文也附上一張AI生成的情境示意圖，並詢問網友：「如果是你，看到這一幕，你會站哪一邊？」

貼文曝光後，引發兩派不同看法。有網友認為，未經同意觸碰他人身體或衣物已經逾越界線：

「如果真的伸手拉我的衣服，我一定會大叫或報警」

「任何人都不該隨意碰別人的身體或衣服」



也有人支持穿衣自由，認為每個人都有選擇服裝的權利，只要未違法、不影響他人，就不該遭受指責。

不過，也有另一派網友認為，若出發點是善意提醒，未必代表惡意干涉。一名留言者表示：「一句提醒，不一定是否定；一種穿著，也不代表錯誤。阿嬤可能只是擔心，希望對方注意，若彼此都能理解對方出發點，衝突或許能避免。」

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也有人認為：

「自由還是要有點限度啦！我之前在市場碰到兩個有點年紀的女性穿著十分薄透的上衣，因為炎熱的夏季衣衫盡濕，露出沒有內衣遮蔽的黑點，兩人高聲交談，市場沒人敢看」

「要怎麼穿是個人自由，但當穿著有礙風化、視覺、污染環境時，我也有拒絕的權力」



其他網友也說，不要等到女生被拖去公廁也當作沒看到：「自己要有危機意識，不要等到受傷了就來不及了。」

對此，有人提出若看到在其他公共場合穿著極度貼身、容易曝光的瑜伽褲，是否應該提醒對方？原PO則回應：「人家高興就好，搞不好她就是想讓人看到，我們只要不做違法的事就好。」當對方追問：「如果只是沒注意到呢？」原PO則表示：「要知道答案，也可以直接去問她，這都不犯法。」另一名男性網友則坦言，現實中不太敢主動詢問，以免遭誤會甚至被控性騷擾，引發不少人共鳴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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