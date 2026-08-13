陳水扁女兒離婚　Google留1星負評轟前夫醫德堪慮亂搞男女關係

陳水扁女兒陳幸妤近日被爆出已與骨科醫師趙建銘離婚。8月12日，她以署名「陳幸妤」在趙建銘診所的Google評論區留下1星負評，自稱是趙建銘「前妻」，並指控趙建銘對家人的診斷敷衍、與診所護理師糾纏不清，寧願與3個兒子疏離也要亂搞男女關係等，引發熱議。



陳幸妤。（Google/陳幸妤牙醫診所）

2016年陳幸妤（右二）牙醫診所開幕，陳水扁（左）出席開幕活動，陳幸妤夫婿趙建銘（右一）同場現身。（聯合報）

台灣傳媒報道，位於台南的「趙建銘兆福脊椎骨科診所」遭署名「陳幸妤」的網民留言1星評論，內容除指控趙建銘對「前妻跟小孩無情無義」，更稱他與其他女性關係糾纏，甚至因此與3名兒子疏離。

該留言指控趙建銘「對前妻對親生兒子都診斷潦草，敷衍了事」，包括二兒子打球受傷後僅打PRP治療，遲未好轉，後經MRI檢查才發現骨折；小兒子手腕疼痛多年也未找出病因。

「陳幸妤」又稱，自己肩膀肌腱斷裂，「5年來都是拿玻尿酸類固醇到我家裏當五十肩打，不讓我去診所醫院拍片子、打PRP」，直到轉往其他骨科打PRP後，症狀才改善五成以上，因此質疑趙建銘的醫療處置及醫德。

「陳幸妤」指控趙建銘對「前妻跟小孩無情無義」，更稱他與其他女性關係糾纏，甚至因此與3名兒子疏離。（Google）

陳幸妤的牙醫診所2016年開幕時，她特地幫父親陳水扁看牙。（聯合報）

趙建銘曾因台開內線交易案被判刑3年8個月。留言提到，趙建銘服刑期間，一個自稱趙建銘診所護理師的人曾到陳幸妤牙醫診所鬧事，可能是感情糾紛，另一名護理師則在她離婚後自稱曾被趙建銘追求，而趙建銘寧願與3名兒子疏離，仍與該名護理師「糾纏不清」。

「陳幸妤」批評診所內部並非認真解決病患問題，而將心力放在「如何上位、如何搞男女關係」，呼籲民眾慎選診所。

陳幸妤向台媒證實，的確是她本人留言，並表示「會以『前妻』當開頭，即表明已經處理完此事」。