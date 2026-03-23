姚晨官宣離婚遭批　《人民網》評論：佔用公共資源，濫用權威詞彙

近日，內地著名演員姚晨與曹郁宣佈離婚的消息轟動網絡，相關話題迅速登頂熱搜。3月23日，《人民網》刊文點名批評明星藝人將私生活「公共化」，指責其濫用「官宣」一詞，本質上是在收割公共注意力紅利的「偽事件」。



近日，演員姚晨與曹郁被傳離婚的消息引發網絡熱議，相關話題迅速登頂熱搜。文章指出，放眼當下的網絡輿論場，這類明星私事霸榜的場景屢見不鮮，「官宣」二字，更是成為明星、名人、網紅們頻繁使用的熱詞。

姚晨（微博圖片）

文章援引微博數據顯示，在2025年上半年，娛樂領域新宣代言事件累計高達637次。僅5月20日一天，「官宣」代言就達25次，創下歷史峰值。文章認為，然而，這些「官宣」，看似是真實信息發佈，本質上卻是不折不扣的「偽事件」。所謂「偽事件」是指，並非自然發生的社會事實，而是人為建構、專為傳播與圍觀而製造的媒介現象。它披着「真實發生」的外衣，核心目的是博取公眾注意力，最終成為被刻意放大、消費的輿論「產品」。

文章強調，更值得警惕的是，「官宣」一詞的語義被嚴重扭曲。這一黨政機關、國家部門發佈重要政務信息、權威事項的專屬公文用語，自帶嚴肅、權威、正式的屬性。如今卻被肆意套用在明星婚戀、網紅私生活、商業代言等私人領域，被當成了部分群體放大私人聲量、收割流量紅利的「密碼」。原本庄重的公共話語，在濫用中逐漸失去了應有的嚴肅性。

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文章分析，面對濫用「官宣」「佔用公共資源」的質疑，當事人或其團隊的回應始終如出一轍：「只是分享個人生活，無意佔用公共資源。」文章認為，這套說辭看似謙遜，實則根本站不住腳。公共注意力本是稀缺資源，全社會每日的關注總量更是固定的。當明星各類私事「官宣」反覆霸榜，不斷壓縮公眾視線，那些真正關乎民生的政策解讀、需要全民警惕的安全預警、具備現實價值的公共議題，往往就會被擠出輿論視野。

姚晨「官宣」離婚。（微博@姚晨）

文章指出，必須看到，愈演愈烈的「官宣」鬧劇，不僅消解了公共話語的嚴肅性，更嚴重擾亂了公共空間的信息傳播秩序。就拿這次姚晨「官宣」離婚一事來說，離婚純屬私事，不屬於公眾知情權範圍，沒有義務在公共社交平台公開，更不該借用「官宣」這一公共化、權威性詞匯。而刻意公開後引發的熱搜霸榜、輿論狂歡，更是讓公眾被動裹挾進流量洪流，既浪費了公共資源，也破壞了正常的信息傳播生態。

文章呼籲，讓「官宣」回歸專屬權威發佈的本真含義；讓公共輿論空間擺脫流量綁架，重回清朗有序的狀態；讓真正有價值的公共信息，能夠被公眾看見、關注……需要全社會形成共識，共同發力。文章強調，是時候整治這股「所謂官宣」的亂象了！