內地晶片龍頭卓勝微董事長離婚　前妻分走近13億股票

2月11日，内地晶片龍頭江蘇卓勝微電子股份有限公司（以下簡稱卓勝微）發佈公告，公司實際控制人之一許志翰與張昱女士解除婚姻關係，在財產分割上，張昱分走價值約12.89億元（人民幣，下同）的公司股票。



《界面新聞》報道，公告顯示，許志翰原本直接持有卓勝微3430萬股股票，佔公司總股本6.41%。

根據《離婚財產分割協議》，許志翰將直接持有的1715.2萬股股票分割過戶給張昱，該部份佔公司總股本的3.21%。以卓勝微2月11日收盤股價估算，張昱分割的股票市值約12.89億元。

卓勝微公司實際控制人之一許志翰離婚，前妻分走近13億元股票。（廣州商學院）

卓勝微公告顯示，本次權益變動前後的持股情況。

根據雙方約定，張昱每年可出售的股份數量不超過當年所持有股份總數的10%。同時，張昱承諾，在許志翰擔任卓勝微董事、高級管理人員期間，其每年轉讓的股份不得超過所持有公司股份總數的25%，並將其持有的全部股份對應的表決權、提名提案權等非財產性權利，委託給許志翰行使。

公開資料顯示，許志翰出生於1972年，擁有清華大學計算機科學與技術專業學士、碩士學位，以及美國聖克拉拉大學電子工程專業碩士學位。2023年他曾以120億財富位列《胡潤全球富豪榜》第1885位，2025年以80億元財富再登《胡潤全球富豪榜》位列第3057位。

卓勝微目前站穩國內射頻芯片龍頭地位。（網絡圖片）

據悉，卓勝微由許志翰成立，最初做電視晶片，轉型後專注射頻前端晶片領域。之後成功打入三星、小米、OPPO、VIVO、華為等知名品牌手機產業鏈，2019年6月在深交所創業板上市。上市後，全面佈局射頻前端產品開發，目前站穩國內射頻晶片龍頭地位。