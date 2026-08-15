3名資深登山者闖屏東未開放禁地　遭虎頭蜂圍攻2死1重傷

多個台媒報道，台灣三名資深登山者昨日（14日）在屏東滿州鄉「欖仁溪」至「出風鼻」一帶遭虎頭蜂攻擊，造成2死1重傷慘劇。



受傷女子被送醫救治。（屏東消防局）

台媒三立新聞網、聯合網等報道指，69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子3人均擁有專業搜救背景，為了舉辦登山協會的活動，在12日進入滿洲鄉探勘，家屬發現失聯後向警方報案。

當地居民回憶，3人入山前將車輛停在山口，並表示只停留一天，居民當下立刻出言示警，強調該區域屬於未開放的原始路段，野牛、虎頭蜂橫行，20年前就曾有3名大學生在該處遭虎頭蜂圍攻喪命，不料3人仍決定深入山區。

報道指，張姓女子受傷後退到出風鼻附近傳短訊求救，並指同行2名男子已經死亡。

搜救人員將受傷女子送往醫院。（屏東消防局）

屏東縣消防局指，因事故地點路途遙遠，現場地形崎嶇陡峭、林木密布，昨天又天候不佳，有大雷雨發生，造成山路濕滑，增加救援難度。

報道指，受傷女子獲救時因遭蜂螫傷相當虛弱，經搜救隊員輪流搬運已送往醫院，救援人員仍在搜尋另外2名男子。

虎頭蜂飛行速度每小時達40公里，體型比起平常蜜蜂大5倍，如人類姆指般大，被蜇中的受害者會出現過敏性休克等情況。（網上截圖）

官方：路線並未在核准範圍內

當地墾管處指出，涉事團體原申請在16日舉辦活動，卻於12日提前由欖仁溪入山踏勘，該路線並未在核准範圍內。墾管處呼籲，生態保護區地勢險峻且野生動物風險極高，切勿擅入未開發區域。

墾管處提醒，夏季雨後山林的虎頭蜂活動頻繁且較為暴躁，容易發生攻擊事件。民眾進入山區務必穿著長袖衣物、配戴帽子，並避免使用香水或具濃厚香氣之用品，以免吸引蜂類靠近。