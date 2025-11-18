央視揭虎頭蜂藥酒「能治病」為虛假宣傳　商家為牟利濫養殺人蜂

虎頭蜂傷人事件時有發生，央視《財經調查》日前揭發網上有商家以虎頭蜂「能治病」為由大肆兜售藥酒，甚至有人在大規模養殖繁殖能力強，但攻擊性同樣極強的紅娘虎頭蜂，以此牟利。



央視《財經調查》報道，虎頭蜂（學名胡蜂），俗稱馬蜂、黃蜂，具有極強的攻擊性，傷人甚至死亡的事件時有發生。有消費者反映，網上一些銷售虎頭蜂的直播間內，虎頭蜂被明碼標價，每隻售價1至2元（人民幣，下同），主播不斷強調虎頭蜂可以直接泡酒喝，也可以用於身體塗抹。在私信或添加微信後，商家宣稱虎頭蜂製品對許多疾病具有治療功效。

網絡直播間出售由虎頭蜂製成的所謂「藥酒」，產品包裝極為簡陋，僅用簡單的膠瓶裝盛，且瓶身上未標明產品名稱、生產日期、保質期和生產廠家等相關信息，明顯是「三無」產品。

網上有商家以虎頭蜂「能治病」為由大肆兜售藥酒。（央視）

商家宣稱虎頭蜂製品對許多疾病具有治療功效。（央視）

四川樂山犍為縣啟緣胡蜂養殖場負責人張經理稱，網上售賣的虎頭蜂酒實際並無療效，只是招攬生意的噱頭。雲南保山的志成胡蜂蜜蜂養殖場的工作人員表示，號稱治療各種疑難雜症的虎頭蜂酒都是虛假宣傳，「那東西又不是藥，又不能治病，賣的就是心理作用」。

據介紹，養殖虎頭蜂主要靠銷售蜂蛹盈利，每斤可賣上百元的價格，在雲貴川的銷量最大，一天能賣20噸。

養殖場的工作人員稱，號稱治療各種疑難雜症的虎頭蜂酒都是虛假宣傳。（央視）

為了迎合市場對蜂蛹的需求，有養殖場正在做雜交蜂王的嘗試，雜交的品種產量會更高，但一些養殖戶為了追求更高額的經濟利益，會飼養特殊品種虎頭蜂，對當地的生態造成嚴重破壞。

被稱作「紅娘」的虎頭蜂體型大，繁殖能力強、適應性強、活動範圍大，具有很強的對外攻擊性和掠食性，不僅對蜜蜂等益蟲傷害極大，破壞自然生態結構，還頻頻造成傷人事件，國內多地發文禁養，但有養殖戶看中其繁殖力超強的特點，正在偷偷養殖。

湖南邵陽城步苗族自治縣城步天秤農業開發有限公司，正養殖攻擊性極強的紅娘虎頭蜂。公司的「劉總」直言，單單銷售蜂蛹，公司就賺得盆滿缽滿，500元的成本能賣到5、6000元。

有養殖戶偷偷養殖紅娘虎頭蜂。（央視）

「劉總」直言，單單銷售蜂蛹，公司就賺得盆滿缽滿。（央視）

該公司將紅娘虎頭蜂放養在山頭，以各種野生昆蟲為食。只要有人進入養殖區，蜂群瞬間就會對外來者展開猛烈攻擊。紅娘虎頭蜂的體型與成年人的小拇指相近，全身覆蓋著絨毛，看起來異常兇猛。

位於雲南省龍陵縣的黃氏蜂業有限公司，是國內最早養殖銷售各類虎頭蜂、培訓虎頭蜂養殖技術的公司。負責人王總介紹，公司在全國各地都有學員，只要交6666元的學費，無論是小型虎頭蜂，抑或紅娘這類大型虎頭蜂，養殖技術包教包會，還可以以學員價從公司購買蜂王和蜂窩。

黃氏蜂業有限公司負責人王總介紹，只要交6666元的學費，就能學會虎頭蜂養殖技術。（央視）

王總強調，養殖虎頭蜂要想多賺錢，就得在自然界放養，不需要什麽成本。（央視）

一種被稱為「殺人蜂」的七里遊虎頭蜂，生性更加兇殘，連眼鏡蛇都吃，是業內公認攻擊性最強的虎頭蜂品種，受驚擾時可群體追擊目標達數千米。有養殖戶稱，七里遊的蜂蛹產量極高，一旦能夠提高蜂王的出欄量，大面積養殖只是時間問題。

據介紹，雲南、湖南、貴州等省份明確要求清退或禁止養殖個別攻擊性強、毒性大的虎頭蜂品種，但在畜牧業現行的相關各種文件及法規中均未對虎頭蜂養殖、利用作出禁止或限制性規定，養殖行業內部也沒有制定虎頭蜂養殖的生產標準及安全規範。

生物研究學者譚江麗教授稱，近年來，虎頭蜂傷人事件不斷增加，這與虎頭蜂的無序養殖直接相關。但更讓人擔憂的，是虎頭蜂養殖對地方生物多樣性和生態環境產生的嚴重破壞。