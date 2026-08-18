台灣80億美元軍購迎交付　首批F-16V戰機近期飛返台灣

台灣向美國採購的首批F-16V（blk70）戰機即將運抵台灣，台媒《中央社》今（18）日報道，台灣軍方人士透露，首批F-16V近期將從美國飛返台灣，進駐位於台東的空軍志航基地，但確切細節仍待美方決定，目前尚未確認具體時間。



《中央社》報道，台灣空軍以代號「鳳翔專案」向美國軍購66架全新F-16V（blk70）戰機，總經費達新台幣2472億2883萬元（約80億美元），執行期程自2020年至2026年，原規劃於今年全數飛返台灣。

不過，由於生產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，交付進度有所延宕。美方目前採取兩班制、每日20小時方式全力趕工，加快戰機生產及交付進度。

台灣訂購的F-16C Block 70戰鬥機（F-16V構型）在美國飛行測試資料照。美國洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）公司生產的F-16C/D Block 70（也稱為F-16V）交機前測試飛行。（洛克希德・馬丁公司）

《中央社》引述台灣軍方人士透露，首批F-16V（blk70）「將於近期自美國飛返台灣位於台東的空軍志航基地，但確切細節仍要由美方決定，時間尚無法確認」。

除了採購全新戰機，台灣空軍此前亦透過代號「鳳展專案」，由美國軍工企業洛克希德馬丁與台灣漢翔公司合作，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（blk20），相關升級工作已於2023年12月全數完成。

台灣空軍此前說明，F-16V（blk70）除具備推力增加、機身優化、航程增加及適型油箱等特點，也強化視距外作戰及部分匿蹤能力，並搭載主動電子掃描陣列雷達（AESA），具備對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多項功能。