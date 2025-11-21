蘇起：和談是台灣最後一條路，不然就進入「垃圾時間」

當下兩岸關係逾趨緊張，與此同時，台灣島內多次民調顯示，越來越多的人希望恢復兩岸協商與交流。近日，台灣「對外關係協會」和政治大學外交系合作舉辦「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會，邀請多位曾親自參與或見證兩岸談判協商的專家講述、分析過往兩岸談判協商的艱辛與創意，試圖從回顧中獲得未來兩岸政治互動的解方。

本文為曾任陸委會主委、「九二共識」一詞之創造者蘇起在會上的演講。其在分享中指出，台灣應認清國際形勢，趕在特朗普和大陸做「交易」之前和大陸和談，否則將陷入「垃圾時間」，任他人擺布。



【演講/ 蘇起】

台灣跟大陸的談判，若從1992年（香港會談）算起，至陳水扁上台前的2000年，再加上馬英九執政的8年，共16年。然而，兩岸已分治76年，這意味着在這76年裏，僅有16年是有談判的，其餘60年則沒有。因此，台灣民眾對所謂談判，尤其是兩岸談判，感到非常陌生，甚至恐懼。在台灣，講和談仿佛要頂着鋼盔進行。

台灣對談判存在先天上的陌生、恐懼和排斥，這使得從事談判的人異常辛苦。他們不僅要克服自身的恐懼，還要面對對方的擔憂，所以兩邊需要不斷摸索。

1988年李登輝上台後，大陸主動與他接觸，詢問是否願意談判。從1988年到1992年，李登輝與大陸國台辦進行了四年的秘密談判，地點多在香港，也有其他地方，牽線人是著名的佛學大師、國學大師南懷瑾先生。李登輝派其辦公室主任蘇志誠和華視總經理鄭淑敏女士參與，假如我沒記錯的話，總共有九個回合，地點包括香港、澳門、南京、上海、北京等，還有一次大陸人員到台北見了李登輝。這是一個秘密的過程，具體地點我不確定是在辦公室還是在外面。

不論是這四年秘密會談，還是將來可能發生的兩岸和談，都需先摸清、確定幾個關鍵問題：一是對方是否真的願意談；二是對方是否有誠意，即談完後是否會執行簽約內容，而不是轉頭不認；三是確定由誰來談，誰來負責。

後來，相關資料的公開，包括南懷瑾助理放出蘇志誠在香港碰面的照片，使得李登輝無法賴賬。這四年談判確定了雙方願意談、有誠意，並決定各自成立海基會（財團法人海峽交流基金會）和海協會（海峽兩岸關係協會）來負責談判，再各自決定派誰出面。

1991年2月17日密談當事人在港合影，左起為尹衍梁、蘇志誠、楊斯德、賈亦斌、南懷瑾、鄭淑敏。（南懷瑾學術研究會）

在正式談判或秘密談判的更深層次，存在着一個看不見的力量，即大環境。

1988年李登輝上台，大陸認為台灣換了人，且此人曾加入共產黨，或許可以談一談，向統一邁進一步。台灣方面，李登輝剛擔任台灣地區領導人，需要業績，要走出蔣經國的陰影，擺脫多方勢力的牽制。雙方都有動機，因此大環境存在，使得他們有了談判的意願，並互相確認。

到馬英九時期，由於前任陳水扁將兩岸關係搞得緊張不安，美國人看他也很討厭，因此兩岸再次談判變得自然。可以說，李登輝時期兩岸談判是從無到有，而馬英九時期兩岸談判意願進一步升高。

那麼，當前兩岸是否有談判的大環境？時機是否成熟？

我1993年12月入行，從外交學系出來進入陸委會擔任第三副主委，在旁邊跟着學習，看兩岸交流感覺太有意思了。

比如，在新加坡談判時，台灣講究「民主對等」，台灣民眾認為政府有什麼事情都不能隱瞞，因此台灣代表團早上談判完中午要開記者會，下午談判完晚下班也要開，晚上吃完飯還要開。全世界談判哪有一天開三個記者會的？這樣的安排，透明到「脫內褲」的程度，給台灣一線談判人造成非常大的困擾。那時我真覺得台灣談判代表可憐。

1992年6月，兩岸密談在香港香格里拉酒店舉行。左二：楊斯德；左三：蘇志誠；左五：汪道涵；右三：南懷瑾；右一：許鳴真。（南懷瑾學術研究會）

大陸作為談判老手，為何願意配合台灣玩這些遊戲？這牽涉到另一個因素，即當時大陸力量不夠，台灣的GDP約是大陸的1/4（現在約為1/25），大陸需要台灣的投資和技術，因此願意配合。

有張照片很經典，大陸、台灣代表團各站一邊，中國人講究右邊為大，簽字時都想坐右邊。不過拍照時那麼多人全部換位有些麻煩，最後就辜振甫和汪道涵兩位老先生換位置，其他人不動，因此出來的畫面非常有趣：一邊坐着辜老先生，後面是汪夫人和大陸代表團；另一邊是汪道涵，後面是辜夫人和台灣代表團。這是因為台灣媒體堅持要這樣拍照，而大陸希望拉攏台灣，所以願意配合。

我告訴各位，現在已經沒有這種事了，現在是實力問題。

大陸現在根本沒把台灣看在眼裏。前幾年台灣選舉，無論是地區領導人還是黨主席選舉，大陸都會關心，後來都不太關心了。像最近鄭麗文當選國民黨主席，我認為對大陸來說都一樣：選上來的，喜歡就多來往，不喜歡就少來往。大陸並沒有特別希望誰當選。因為背後的力量整個轉變了，不論是國民黨還是台灣，對大陸而言，不再像以前那麼重要了。這是台灣現在非常遺憾、無奈，但大部分人都沒感覺到的地方。

現在的台灣有點像在夢遊，很多人寄希望於特朗普。但特朗普本質是個房地產商，要格陵蘭島、加拿大、墨西哥灣，台灣對他而言太遠，一點都不重要。不過因為台灣對中國大陸很重要，從房地產交易角度看，對我不值錢、對你值錢，這就是樁好交易。因此，我認為特朗普拿台灣問題和大陸交易的可能性非常高，只是他還沒準備好。

要做這個交易，他要盤算換什麼值得，不過他要的大陸不一定會給；此外，他還要克服內部問題。所以對於釜山會晤中美沒談台灣問題，我一點都不意外。要談，也可能是特朗普訪華時談。他現在是準備把台積電吸光，再把台灣交給大陸。

現在的台灣，軍事上已完全沒有反抗力量；經濟上，股市雖然在漲，但「一白遮三醜」，台積電股價對大盤影響達50%，要是哪天台積電垮了，台灣經濟就垮了。

我覺得台灣現在最後的一個機會，是認清局勢，然後通過民主程序解決存亡和前途問題，而不是假裝民主。以我對中美形勢的判斷，我認為雙方都樂見兩岸和談，因為這解決了他們各自頭疼的問題。

然而，民進黨內部大部分人不懂國際關係，他們對國際關係的陌生程度超出想象。

1993年4月27日至29日，海峽兩岸關係協會會長汪道涵（前排右）和台灣海峽交流基金會董事長辜振甫（前排左）在新加坡舉行會談。（網上圖片）

舉個例子，在我看來，2014年的大環境很適合談判。第一，那時曾在福建任職近18年的習近平主席剛擔任領導人不久，他對台灣比較友善，希望台海能穩定下來；第二，那時兩岸關係還算是很好的；第三，那時台灣軍事、經濟等各層面條件都還不錯；第四，時任美國總統奧巴馬也樂見兩岸統一。因為這四個條件存在，所以當時兩岸可以試驗和談。

當時，我和施明德（民進黨前主席）等人講，要組織一個跨黨派代表團和大陸和談。施明德很同意，拉來了陳明通（前陸委會主委）、洪奇昌（前海基會董事長）、程建人（台灣地區前外事部門負責人）、焦仁和（前海基會秘書長）、張五岳（淡江大學大陸研究所所長）。原本還拉來吳釗燮，但他最後一分鐘退出了，因為他當時被蔡英文任命為民進黨秘書長，打電話給施明德說抱歉不能參加。

大家都認為吳釗燮是強硬派，但他最近演講中提到大陸軍力已超越「第一島鏈」——光這個概念，民進黨內部很多人都沒有。現在民進黨內部還有人說美國軍力可以同時打敗中俄，這就是完全不懂國際形勢了。民進黨裏但凡懂國際關係的人多一點，就會知道時局已不一樣。

我認為和談是台灣的最後一條路，不然就是進入「垃圾時間」，大家繼續假裝上課、工作、過日子，等美國或大陸做最後決策。

台灣地區歷史上一直夾在美中日三個大國之間，哪一個大國力量上升，台灣就為它所掌控。之前幾百年中國最大，那時期日本根本不夠看，頂多是海盜；日本強大後，打敗中國，台灣就成了日本的殖民地；美國強大後，打敗日本，台灣就被美國納入勢力範圍。台灣被轉手兩次，都是誰大了誰上來，台灣自己沒有選擇，連會不會打都沒辦法決定。

從這個規律看，假如現在還說「美國是No.1」，那錯得離譜。現在在西太平洋，大陸的實力水平已高於美國，美國的專家們也都這麼認為。所以美中日轉手時間又到了，台灣現在要問的就是：第一，轉手過程中會不會打仗；第二，仗會不會打到自己頭上。前兩次大國間都有打仗，但都沒打到台灣頭上，因此台灣的民眾現在也不害怕。可是我告訴各位，這次有點不一樣。

所以我希望三黨合作，通過民主程序為自己前途走一條新路，又自救，又不打仗，找到跟大陸共存共榮的安排，這個結果絕對比美國人和大陸談要好——特朗普幕僚們沒一個真正懂台灣的，他們肯定會把台灣低價賣掉，我們自己和大陸談，肯定比他們好。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

