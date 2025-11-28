蘇起示警垃圾時間、鄭麗文喊中國人：台灣正進入認同反轉期

台灣的政治敘事一向擅長宣稱某種「不可逆的趨勢」，自太陽花學運之後，「天然獨」、「天然台」幾乎成了政治正確，被描繪成一條筆直前行的歷史道路：台灣人認同會隨世代自動增強，與中國人認同將徹底切割，台獨終將順勢抵達終點。民進黨靠著教育、文化、媒體與選舉語言，把這條線性敘事包裝得近乎天經地義，甚至不少分析也跟著相信。然而，從今天的情勢來看，這條所謂的單向軌跡正在鬆動。



曾任台灣陸委會主委、「九二共識」一詞之創造者蘇起本月初提醒「和談是台灣最後一條路，不然就會進入垃圾時間」、鄭麗文以「台灣人就是中國人」當選國民黨主席、賴清德近日高喊「一國兩制台灣方案是不可碰觸的紅線」等，這三件看似分散的事件，實則共同揭示：台灣社會的認同版圖正在重新排列，民進黨期待的線性台獨路線，已經走不下去。

回顧過去十年，在台灣琅琅上口的「天然獨」之所以被視為趨勢，是因為它被精心包裝成一種自然現象，但它從未天然。那是一套由課綱、政治語言與媒體敘事堆疊而成的工程，原本就注定只能暫時有效。當年的年輕人對中國大陸既陌生又缺乏經驗，確實容易與政治標籤重疊。然而，當這一代人進入職場、開始面對房價、薪資與家庭壓力，視野自然從政治拉回現實。他們透過抖音、娛樂節目、電商消費，看到兩岸市場的差距，同步如旅遊或工作機會讓他們直接走進大陸城市，發現與觀式敘事不一致的真實樣貌。這些具體的生活經驗逐步削弱了民進黨過去十年塑造的那套認同架構，使曾經被貼上「天然獨」標籤的一代，開始對政治意識形態保持距離，甚至重新檢視台獨路線本身。

「太陽花」與「台獨」兩者之間的關係複雜，雖然太陽花學運的主要訴求是反對兩岸服務貿易協議、強調台灣主體性，但其影響擴及台灣本土意識的提升，因此被部分觀察家視為促進了年輕世代「天然獨」認同，並成為「台獨」主張的催化劑。 （資料圖片）

與此同時，外部情勢也加速了這場認同鬆動。美國總統特朗普一句「理解台灣問題對中國的重要性」，就足以驚動台灣政治長期信奉的美式價值敘事，輔以特朗普政府提出的俄烏停戰方案，更直接揭露大國秩序的殘酷算計。質言之，理念可以動人，但利益才是最後的基準。無獨有偶，台灣社會自然也不會忽視日相高市早苗拋出「台灣有事論」後，北京立刻啟動強勢反制，把台灣重新推回戰後條約與國際法框架，提醒美日，台灣不只是區域安全議題，而是中國不可讓渡的核心利益。在這些激烈的國際震盪中，台灣人逐漸意識到，凡是建立在「美日必然出手」前提上的保證，都正在失效，民進黨用十年打造的「民主前哨」光環，在現實面前逐步暗淡。

10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在韓國釜山金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

在此情勢下，鄭麗文稍早當選國民黨主席，其意義遠超政黨內部改選。她以「台灣人就是中國人」、以「九二共識是一中憲法」的表述，突破派系與性別障礙，重新把被壓抑多年的中國人認同推回台灣政治舞台。民進黨的語言工程之所以能成功，是因為不同意見者被邊緣化、被貼上標籤、甚至羞於自我揭露。如今，當一位政治人物在高強度抹紅環境下仍能公開說出「我是中國人」，並獲得政治授權，這本身就象徵著結構性轉變。

更重要的是，鄭麗文的認同敘事並非情感式吶喊，而是連結法理基礎。她指出中華民國憲法本質上就是一中憲法，兩岸同屬一中，縱使對許多台灣人而言，她這樣的語氣固然還是太過「親中」，但從認同政治角度，鄭麗文揚起的路線揭露了另一個被長期遮蔽的事實：台灣社會內部從未完全切斷中國人認同，只是被政治敘事壓得不能說、不能談。當民進黨執政多年多行不義，當現實壓力開始累積，台灣社會的鐘擺自然會出現反向擺動。

鄭麗文自信喊出「我是中國人」，要帶領國民黨成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

這股反動也體現在對兩岸政策的重新審視。一如蘇起所警告的「垃圾時間」，描述一個殘酷場景：若台灣在力量差距迅速擴大的當下仍拒絕談判，最終就會落入任人擺布的境地。在他看來，過去台灣能夠強調對等、強調透明，是因為當年中國大陸仍需資金與技術，但如今情勢逆轉，北京不再需要遷就，也不再把台灣視為塑造國家進程不可缺少的一部分。這才是真正讓蘇起認為台灣應在華府與北京可能「交易」之前尋求和談的原因。

然而，民進黨的路線恰好與此相反。賴清德近日把「一國兩制台灣方案」劃成台灣社會不可碰觸的紅線，提出龐大軍購計劃，強調「民主台灣」對抗「中國台灣」，並把談判視為背叛，把和談貼上投降標籤。在他的語境中，兩岸既無法協商，也不需要協商，同時戰爭不是可能，而是遲早要面對的命運。簡單說，他把台灣推往一條愈來愈窄的道路，既無法嚇阻中國大陸，也無法獲得美國保證，更難向人民交代未來的安全安排。對多數只希望安穩生活的台灣人而言，真正令人不安的不是北京，而是自身政府把所有政治空間都封得死死的。

11月27日，賴清德在記者會中表示，「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線。（Facebook@賴清德）

正是賴清德的「推一把」，「正反合」的認同變化在台灣社會才得以重新浮現。如果說民進黨十年來推動「天然獨」是「正」，將台灣人認同最大化，台獨敘事常態化，那麼現實的反噬就形成了今日的「反」，如見從要求和談的聲音到中國人認同的重新出現，都是這股力量的體現。

當然，台灣社會未來會走向何種「合」，目前仍未明朗，這台灣人認同轉向湧現「我是中國人」的覺醒，是否還會再有回頭路、再擺回台灣人認同？從邏輯上來說，確實還是有這樣的可能性，但不應忽視「現實」對於台灣社會再度擺回所造成的阻力。就目前的發展趨勢來看，可以確定的是，台灣社會正在突破單一敘事的限制，開始重新思考兩岸問題。這並不意味台灣將快速走向統一，也不意味接受任何版本的一國兩制，唯意味著台灣社會正在進入一個更務實的階段，包含討論、衡量與再計算，而不再盲目依附政治口號。

中國國家主席習近平（前排）曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

從北京的角度看，統一是國家核心利益與歷史大勢所趨，這一套根深蒂固的思想對台灣人來說或許太沉重，以至於難以想像與沉浸，但從台灣內部出發來看，兩岸統一則可能是動態「正反合」邏輯下的一種社會終局選擇，兩岸走向不單由政治菁英拍板，而是由現實壓力與集體理性逐步引導、來回應兩岸統一課題，終於在此與北京的統一概念「殊途同歸」。唯有台灣社會益發意識到永續對抗只會吞噬自身安全，當越來越多人開始問「是否該談、如何談」，台灣的認同版圖就越遠離民進黨所設計的單向線性軌道走。

回到兩岸矛盾的始作俑者身上，台灣真正的紅線才不是賴清德反覆強調的「一國兩制」，台灣真正的紅線是「兩岸和平」與「台海不戰」。而謂台獨路線的「非線性」，不過是台灣社會被現實逼迫後的集體調整，而「中國人認同」在台的重新浮現，則是一個新的訊號。統整來看，是台灣正在尋找另一套敘事框架，動機很簡單，當主政者把紅線劃錯，台灣社會當有自癒能力重新劃定。