台灣國防預算首破萬億元衝GDP 3.93%　美媒：向華府北京釋放訊號

台灣行政院通過2027年度中央政府總預算案，整體國防預算規模達新台幣1.1225萬億元（約合2762億港元），首度突破萬億新台幣，佔台灣GDP比重進一步提高。美媒《華爾街日報》分析，這項預算一方面向華府表明台灣正在加大自我防衛投入，並準備採購更多美製武器，另一方面亦向北京釋放強化防禦能力的訊號。



台媒《中央社》今（21）日報道，台灣行政院會20日通過「2027年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，預計8月底前送交立法院審議。在國防經費方面，台防部主管部分共編列新台幣6919億元（約1703億港元），加計已編列及預計編列的特別預算新台幣2182億元（約537億港元）、非營業特種基金新台幣607億元（約149億港元），以及參照北大西洋公約組織標準，納入退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出後，整體國防預算規模達1.1225萬億元（約合2762億港元）。

《華爾街日報》報道，根據台灣官方資料，按照新的計算方式，台灣國防支出佔2025年GDP的比例，將由2026年的3.23%提高至約3.93%。

2月11日，賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（台灣總統府）

在美國總統特朗普持續要求台灣及其他依賴美國嚇阻中國的區域夥伴增加軍費之際，《華爾街日報》指出，台灣這項新的國防預算案向美方發出訊號，即台灣正在投資自我防衛，而且已準備好採購更多美製武器。

與此同時，報道分析，這項預算案亦向北京表明台灣政府強化防禦能力的決心。北京主張台灣是中國領土的一部分，不承諾放棄使用武力，台灣方面則希望透過提高可能的軍事行動成本，加強嚇阻能力。

不過，《華爾街日報》指出，台灣政府接下來仍面對多重挑戰。其中，如果要進一步採購美製武器，仍須獲得華府批准，而特朗普目前尚未批准總值140億美元的對台軍售案。他此前亦曾表示，對台軍售是與中國談判的很好籌碼。

台灣問題一向為中美關係的核心議題之一，對台軍售亦是華府牽制中國手段之一。（路透社）

台灣內部的立法院攻防亦是另一項挑戰。報道指出，目前由在野黨佔多數的立法院，過去曾多次拖延及刪減賴清德提出的國防預算需求，台灣立法院更至今年8月才通過本年度中央政府總預算案。

此外，中國國家主席習近平預計9月訪問華府，特朗普與習近平之後亦可能舉行其他會晤。《華爾街日報》分析，這增加特朗普面對的政治壓力，並可能令其暫緩部分對台軍售，以免影響與北京的談判。

在中國對台軍事壓力持續之際，賴清德上任後多次重申推動國防改革及落實全社會防衛韌性，並將提高國防預算列為政策重點。隨着2027年度整體國防預算達1.1225萬億元，台灣國防支出規模亦首度突破萬億元。