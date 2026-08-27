「台灣最強高中生」Ray在美違規直播被逮捕！遭Walmart列入黑名單

本名許宸睿的「台灣最強高中生」、「台灣最強外交官」Ray近日與友人在美國的某間沃爾瑪超市直播卻遭報警，警方表示兩人已遭賣場列入黑名單，讓他當場傻眼，但仍不改網紅本色，被帶上警車前還在拍片。



據了解，Ray與友人直播到一半，警方突然出現，當場告知兩人，已被這間賣場發布正式的非法侵入驅逐令，未來不得再進入任何一家分店，否則可能觸犯刑事相關規定，Ray等人錯愕表示，過去約2年期間都曾多次前往沃爾瑪超市（Walmart），過去並沒有遇過遭驅逐的情況。警方則解釋，先前他們可能在員警抵達前就已經離開，因此沒有遭到正式驅離。

Ray被警方帶上警車前還在拍片。（Threads截圖）

按圖看「台灣最強高中生」Ray更多相片：

+ 5

據悉，這次遭到禁止進入的原因，是未經該賣場同意便在店內進行直播，Ray與友人被帶離賣場後還一度被短暫拘留，不過Ray仍不改網紅本色，竟拿出手機拍攝TikTok影片，律師出面制止後，他仍表示想要「記錄一下」，所幸現場處理的員警「網開一面」並未阻止拍攝，甚至配合讓他完成相關影像紀錄。

Ray被賣場報警，警方趕來處理。（YouTube@RayAsianBoy Liv）

相關影片及事件曝光後，在台灣網路社群引發不少討論，有網友認為，人在國外應該遵守當地規定及場所規範，對Ray的行為相當不認同，留言表示「真的好丟臉」、「真的是丟台灣人的臉」，也有人喊話，希望他能記取這次經驗，往後在海外活動時尊重當地規範。

整起事件在網路上持續延燒，Ray遭沃爾瑪超市列入黑名單的原因，以及後續是否會衍生其他法律問題，也成為網友關注焦點。

【延伸閱讀】中國網紅韓餐廳拍片嫌難吃 老闆不懂中文笑臉回應 網民怒批無禮（點擊放大瀏覽）

+ 6

延伸閲讀：

最強高中生Ray噴台灣：像坨屎 決心要在美發展

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】