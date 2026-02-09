網紅玩命跳河友人嘻笑拍攝　慘變死亡直播　網揭毒梟常在此做一事

哥倫比亞西部驚傳一起網紅直播意外。



30歲男子蒙托亞（Angel Montoya）為了完成網絡上的挑戰，在友人拍攝下從橋上一躍而下，縱身跳入水流湍急的考卡河（Cauca River），卻不幸被河水吞噬，最終遺體在河岸邊被尋獲。（X@Esto es Cali Ve）

男子為完成網絡上的挑戰 從橋上跳下 不幸遭河水吞噬：

友人拍攝畫面曝光 跳水前還有說有笑

根據《太陽報》，友人拍攝的影片中可見，蒙托亞跳水前還和攝影師有說有笑，完全沒意識到這會成為兩人最後的對話。他跳進混濁河水中後拼命朝岸邊游去，但強勁的暗流使他無法前進。此時拍攝者大喊「你會被水流沖走」，語氣中仍帶著笑意，顯然還沒料到會發生嚴重後果，但幾秒鐘後蒙托亞就被兇猛水流完全吞沒，從畫面中消失。

網友示警河段危險性 曾是棄屍地點

事後尋人影片被放上網絡，不少網友示警該河段的危險性。有人指出：

考卡河表面下水流極其湍急，光看影片就能看見漩渦。這條河吞噬過無數生命，多年來一直是毒品交易死者的棄屍地點，非常危險。

不幸的是，在河邊工作的砂石商最終在岸邊發現了蒙托亞的遺體，並立即通報當局。

官員呼籲勿拿生命冒險 雨季更加危險

當地安全主管特諾里奧（Francisco Tenorio）呼籲民眾：

別拿生命冒險。目前正值雨季，約有25個城鎮受到暴洪和豪雨侵襲。生命是最珍貴的禮物，不該輕易冒險。

曾做過類似挑戰的當地居民烏茲（Macre Uzzy）也提醒，做任何瘋狂舉動之前務必事先研究地形、與專業人士同行，並謹記：

即使做足準備，風險依然存在。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】