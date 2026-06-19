成人平台26歲女主播搞｢感謝祭｣公園當眾露點　任8粉絲摸胸臀被捕

台灣成人平台SWAG直播主26歲林姓女子日前在台北市圓山花博園區內舉辦「粉絲感謝祭」，不僅線下與粉絲相見歡，還身穿裸露衣物任由粉絲撫摸搓揉，甚至露出胸部，民眾見狀報警。



警方到場詢問，林女起初辯稱「全都是我朋友」，由於涉嫌妨害風化「行為足以引起他人性慾」，事後被通知到案依法送辦。

台灣成人平台SWAG直播主26歲林姓女子在公園舉辦「感謝祭」，任由粉絲撫摸身體，甚至露出胸部，民眾見狀報警。（聯合新聞網影片截圖）

中山警方13日凌晨3點多獲報，有女子在花博園區被數名男子團團圍住、騷擾，到場詢問了解時，林女稱全部都是她的朋友，沒有被侵犯，警方抄錄資料後離去。

台灣成人平台SWAG直播主26歲林姓女子在公園舉辦「感謝祭」，任由粉絲撫摸身體，甚至露出胸部，民眾見狀報警。（聯合新聞網影片截圖）

警方事後懷疑林女涉嫌裸露胸部、妨害風化，調閱監視器畫面認定有違法疑慮，當時林女跟8名男子在公眾場合有「情色互動」，不僅讓男粉絲伸手摸胸、摸臀，甚至林女還把衣服拉下後露出胸部，涉嫌公然猥褻，依法通知她到案說明。

台灣成人平台SWAG直播主26歲林姓女子在公園舉辦「感謝祭」，任由粉絲撫摸身體，甚至露出胸部，民眾見狀報警。（聯合新聞網影片截圖）

林女17日下午5點多到案，承認公然猥褻，確實有給粉絲「一點福利」，但也強調是單純讓粉絲開心：

沒什麼大不了的。

警詢後被依公然猥褻罪嫌函送法辦。

【延伸閱讀】AV女優河北彩伽遊台灣 瘋傳酒店穿黑色透視裝與「他」親熱同框

+ 27

延伸閱讀：

影／基隆連日大雨釀災 通明街土石崩落民宅壓頂砸毀汽車

Uber Eats外送員毒駕被警察抓 等不到炸雞他直接到場自取

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】