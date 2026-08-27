台男不滿遭狗吠竟持刀追斬女狗主！警察到場連開兩槍打中臀腿制伏

台灣新竹縣26日發生一宗暴力事件，一名男子在路邊遭狗隻吠叫，竟情緒失控持刀追斬女狗主，警方獲報趕赴現場男子仍不配合衝向警員，最後遭開槍打中臀部制伏逮捕。



警方調查，該名男子8月26日傍晚騎電單車前往竹北市一處住宅區，一名女子遛狗經過，狗隻朝男子吠了2聲，未料男子竟情緒失控拿出一把刀子追砍女狗主，女子嚇得拔腿狂逃，找到附近一間民宅躲藏，男子仍持刀在附近遊蕩。

男子持刀遊蕩追砍女狗主。（CCTV截圖）

轄區警方接獲報案後不敢大意，立刻啟動快打機制派遣多名現場警力趕赴現場，警員接連趕抵發現男子跑到一處死巷子內，隨即上前將他包圍，並喝令他放下刀子配合盤查，但男子不但不聽警方勸告，竟還拿著刀衝向警員。

警方到場包圍持刀男子。（CCTV截圖）

警員見制止無用且狀況緊急，隨即朝男子連開2槍打中臀部與腿部，男子才倒地遭警方制伏並戒護就醫，男子經治療後無生命危險，全案警方後續將依妨害公務及恐嚇危害安全等罪嫌移送地檢署偵辦。

目擊者說明事件發生情況。（中天新聞網授權使用）

附近目擊的居民受訪表示，疑犯沒有見過，不是這裡的人，他聽到狗叫2聲不舒服，就一直跟著女狗主到裡面，後來女生跑回來很害怕的樣子，求救說要進屋裡躲一下，後來報案警察很快就到了。

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