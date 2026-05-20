東京主管開會暴怒　當眾拿菜刀「猛砍下屬頭」　揭不滿其工作態度

日本東京19日發生一宗暴力事件，一名男子疑似因工作態度惹怒主管，在會議室遭對方持刀砍傷頭部，當場血濺滿地，雖然沒有生命危險，但醫生評估至少需要一個月才能痊癒。



工作態度惹怒主管 上班族慘遭「砍頭」

綜合《朝日新聞》等日媒報導，事件發生在當地時間19日中午，位於東京千代田區的一家顧問公司。警方接獲通報得知該公司發生爭執事件，且有人遭利刃砍傷，便緊急前往現場。

日本一名主管因不滿下屬工作態度，在會議室持刀砍傷對方頭部。（示意圖/unsplash@bchild311）

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警方趕抵現場發現了頭部嚴重出血、癱倒在地的男子，以及待在一旁的主管，經調查確認該名主管正是行兇者，而犯案動機僅是「不滿受害者工作態度」。

血濺辦公室嚇壞同事 茶水間藏刀惹議

據了解，事件發生當下公司內部正在開會，主管步出會議室後持刀返回，當眾就朝受害者頭部劈砍多下，造成後者當場血濺滿地，雖然僥倖撿回一命，但由於傷勢嚴重，預計需要休養一個月以上。

面對警方詢問，該名主管坦承犯案，並表示菜刀是從公司茶水間獲得。案件詳情仍待警方調查。

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