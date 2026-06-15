泰9歲童不滿被訓　持開山刀校園追殺女老師　曾多次欺凌勒索同學

一名就讀於泰國沙功那空府（Sakon Nakhon）小學三年級的9歲男童，因在課堂與同學爆發激烈衝突後，不滿遭女老師訓斥，竟在6月12日於校內持刀追趕老師，嚇得女老師尖叫逃跑。恐怖畫面曝光，引發社群熱議，當局已介入調查。



校園暴力升級 9歲男童持刀追趕女老師

綜合泰國媒體報道，相關監視器畫面由社群Facebook專頁「Social Hunter 2022」公開。事件起因於該男童在課堂與同學產生激烈口角及肢體衝突，女導師介入後嚴厲斥責，男童不僅未反省，反而當場對老師飆罵。老師為維護課堂秩序，當下要求男童「立刻回家反省」並通知家長。沒想到男童回家後，竟從廚房取出一把開山刀，再度返回校園，當著全校師生的面追殺老師。

泰國小學3年級男童持開山刀追趕女老師，隨後被學校職員制止。（圖／翻攝自Facebook@Chalida Phalamat﻿）

男童持刀追趕女老師 監控曝光極驚險畫面：

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監視器畫面顯示，女老師拚命奔逃，男童持刀緊追不捨，現場師生全被嚇壞。學校工友及時介入勸說，才讓男童放下武器，避免事態進一步惡化。

暴力傾向「霸凌、勒索」 同學被迫轉學

該名男童長期有暴力傾向，過去屢次攻擊、霸凌同學，甚至勒索財物，導致多名同學被迫轉學自保。學校曾與家長協調，讓他改為線上上課，但問題並未獲得改善。村長透露，男童有精神疾病需長期治療及服藥，但若情緒失控，仍可能出現無法控制的暴力行為。男童父母離異後，與高齡祖母同住，祖母難以約束他的行為，家長和村長皆希望相關部門介入協助提供妥善治療。目前當局已著手調查，同時評估該男童的後續輔導與治療方案。

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