巴西女不滿髮型像漫畫角色　持刀從背後狠刺設計師　恐怖畫面曝光

巴西聖保羅近日發生一起駭人聽聞的暴力事件！一名27歲女子因不滿髮型被「剪壞」且要求退款遭拒，竟在理髮廳內眾目睽睽之下，持尖刀從背後突襲正在工作的設計師。這段驚悚的「背後捅刀」過程全被店內監視器捕捉，畫面流出後引發全球網友熱議。



根據巴西媒體報導，這起案件發生於5日下午。監視器畫面顯示，嫌犯拉伊斯（Laís Gabriela Barbosa da Cunha）當時冷靜地走向正忙著為其他客人服務的設計師愛德華多（Eduardo Ferrari）。她先是默默站在其身後，隨即從包包中掏出一把預藏的尖刀，猛然對準愛德華多的背部刺下。所幸受害者反應迅速、即時閃避，店內保安也立刻衝上前將拉伊斯制伏並奪下凶器，才未釀成出人命。

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調查發現，這場血案的導火線可回溯至4月7日。當時拉伊斯在該店進行挑染與護髮，離店時甚至還在社群媒體分享正面評價，顯得相當滿意。未料幾天後她態度180度大轉變，開始頻繁向店家投訴，憤怒指責設計師將她的頭髮「打薄過頭」，導致瀏海看起來像極了「漫畫角色」。在多次索回費用未果後，她甚至發出死亡威脅，最終演變成持刀尋仇的慘劇。

拉伊斯被捕後，對警方堅稱是因髮型毀損才一時衝動。受害設計師愛德華多背部受傷，所幸送醫治療後無生命危險。目前拉伊斯被依傷害及恐嚇罪逮捕，但愛德華多的法律團隊對此表示強烈抗議。律師指出，嫌犯由後方朝人體要害部位行刺，加上事前早有死亡威脅的預謀行為，性質極其惡劣，強烈要求當局應以「殺人未遂」罪名起訴，而非僅以輕微的傷害罪論處。

這起案件也引發了服務業對於「恐龍奧客」與職場安全的深度討論，許多美髮從業人員紛紛感嘆：「現在連剪個頭髮都要冒生命危險。」

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