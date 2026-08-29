母親家中性交易10歲女童遭男子猥褻　台北市政府240天未安置惹議

台北市有名身心障礙母親長期在家中從事性交易，15歲、10歲女兒疑似在自家多次遭受陌生男子性猥褻，通報後約240天卻遲不安置，等到民進黨市議員許淑華踢爆後，北市府26日才安置，並稱女童多次表達「不想到機構安置」。

時常針砭時事的上海妹子、台灣媳婦「廣告小妹」表示，女童拒絕的是機構安置，但是沒說不接受其它安置方式，女童後來也無奈同意機構安置，並認為北市社會局有哪一次預防性安置是有及時做到的？



廣告小妹28日在臉書發文表示，自己讀完北市府聲明文反駁後，出於好奇詳讀了SDM（兒少保護結構化決策模式），每一行小字都讀了，看得她一肚子氣。但同時又明白，資源有限的前提下，制度設計限制大。

廣告小妹直言「只是我求求你們了」，不要談論制度的時候推諉給美國：

你看！這套評估是參考美國的！

但是配套措施，卻隻字不提。美國謹慎安置不假，但是預防性安置流程是同時在進行。北市社會局有哪一次預防性安置是有及時做到的？

廣告小妹感嘆，前線社工們真的好苦，制度不是由他們制訂，卻是由他們承擔全部。民眾想知道前因後果。沒有床位就說沒有床位，有床位但是缺人力就說缺人力。

廣告小妹貼文表示，女童拒絕的是機構安置，並認為北市社會局有哪一次預防性安置是有及時做到的？(Facebook@jinmurmur）

廣告小妹點出重點，女童拒絕的是機構安置，但是沒說不接受其它安置方式，女童後來也無奈同意機構安置。廣告小妹更問，九大危險因子，其中八項被評為否，請問是如何評估的？照顧者前科記錄？家庭環境安全性？照顧者精神狀態？性剝削？這些因子難道也是否嗎？

社工專業，但不代表評估標準合理，「這才是我們想討論的部分」。魔鬼藏在細節裡，遮遮掩掩沒有比較好。

許多網友在其貼文下方留言表示：

「台北每年上千億的資源，要說資源不夠，人員建置不起來說不太過去吧」

「大家在講的都是制度跟專業問題，但蔣市府只想導向質疑的人不尊重專業」

「這種的當市長真的好恐怖，不曉得社會上還有多少被壓下去」



台北市有名身心障礙母親長期在家中從事性交易，15歲、10歲女兒疑似在自家多次遭受陌生男子性猥褻，後續安置進度引發外界關注。民進黨市議員許淑華則痛批，市府在安置問題上扯謊。

台北有15歲、10歲女童疑似在自家多次遭受陌生男子性猥褻卻遲不安置，等到民進黨市議員許淑華踢爆後，北市府才安置。（Facebook@shua0522）

台北市長蔣萬安28日回應，各單位接獲通報後即刻介入，且採取各項措施，因此不希望第一線透過專業所進行的各項評估、採取的措施，所有辛苦付出被抹煞、誤解。

而社會局26日說明，該案自去年12月29日接獲通報後，第一時間家防中心及教育局等相關單位立即介入，啟動跨網絡討論安全計畫，即刻阻隔風險。警察局在接獲報案後，由婦幼隊報請北檢指揮偵辦，並由檢察官親自問訊，後續由社工及專家證人陪同完成偵訊。社會局表示，從接獲通報至今年8月，針對案家累計進行訪視、密集聯繫及服務共714次，包含訪視關懷、經濟補助、司法資源、安全環境維護演練、居家環境改善、身心輔導等。

對於安置問題，社會局長姚淑文回應，先前完全依照衛福部全國一致性的「結構化決策模式」進行評估，當時評估結果顯示未達到司法保護安置門檻。姚淑文說明，社會局有掌握完整的對話錄音，女童在完整脈絡中多次明確表達「不想到機構安置」，安置屬於兒少保護的最後手段，貿然強制安置有其風險。她強調，市府針對家庭擬定安全計畫，自去年底至今年8月期間確實未再發生任何猥褻事件，顯示安全計畫已經奏效。

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