西藏泥石流｜鄭麗文捐款新台幣200萬：願受災同胞早日走出傷痛

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至29日1時，中方確認西藏吉隆有7人死亡，554人失蹤，一支消防救援隊伍昨日下午抵達受災最嚴重的吉隆口岸區域搜救。台灣陸委會26日晚間曾表示，目前在西藏的台灣人計有51人，傷亡未明。



另據尼泊爾國家減少災害風險管理局28日公佈的數據，截至當地時間28日19時，尼泊爾北部地區山洪造成的死亡人數升至579人，失聯人數升至1924人。



8月28日鄭麗文再次在Facebook發文表示，「天災當前，人道關懷沒有界線」，文中宣布以個人名義捐贈新台幣200萬元（約合港幣50萬）給西藏災區，希望略盡綿薄之力，衷心祈願災區搶救工作順利，讓受災同胞早日走過傷痛、重建家園。

她寫道，此次嚴重天災造成重大傷亡，她謹代表中國國民黨向罹難者表達最深切的哀悼，向受災民眾及家屬致上最誠摯的關懷與慰問。

據此前報道，8月27日，國民黨主席鄭麗文就在Facebook發文關切西藏泥石流導致人員失聯狀況。她稱，災害面前沒有政治與地域之分，只有生命與人道，國民黨願依災區實際需要，組成專業團隊參與相關工作，提供一切力所能及的協助。

鄭麗文稱，災害面前沒有政治與地域之分，只有生命與人道。中國國民黨願依災區實際需要，協調黨内具有防洪水利、地質防災、搜救、醫療衛生及災後重建經驗的專家，組成專業團隊參與相關工作，並透過既有聯繫機制，提供一切力所能及的協助。

鄭麗文發文關切西藏泥石流導致人員失聯狀況，指國民黨願提供一切協助。（鄭麗文facebook）

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）