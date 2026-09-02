新北診所爆C肝群聚11人確診遭勒令停業　經查注射感染控制存缺失

台灣新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發急性病毒性C型肝炎群聚感染，累計11人確診，初步研判與診所多個環節未有遵守安全注射規範有關。台灣衛生部門已勒令診所停止所有業務，並處以新台幣30萬元罰款，同時召回1118名曾在該診所接受針劑注射的民眾免費驗血。



台媒《中央社》報道，台灣衛生福利部疾病管制署今（2）日召開臨時記者會，交代群聚事件調查進度、現場查核發現的缺失、行政處分及後續應對措施。

台灣疾管署長羅一鈞表示，官方於8月12日接獲通報，新北市板橋區有兩宗急性C型肝炎確診病例，兩人來自同一家庭，衛生單位隨即展開流行病學調查。

疾管署於8月13日申請病毒親緣性比對，並要求通報醫院提供患者病歷摘要。調查至8月17日確認，兩名患者均曾多次前往安泰淞鶴診所接受營養針注射，官方研判事件可能屬於醫源性急性C肝群聚，因而擴大調查。其後，同一家庭再有一人因出現症狀就醫並確診，一家5口中共有3人染病。

衛生單位隨後進一步檢視去年至今年間，新北市全市150名急性C肝確診者的醫療紀錄及病歷，另發現8名患者曾在安泰淞鶴診所接受注射。

疾管署防疫醫師李彥儀表示，目前累計11名急性C肝確診者具有該診所注射暴露史，包括7名男性及4名女性，年齡介乎40多歲至70多歲，發病日期由今年1月29日至8月18日。

按照目前疫調及實地查核結果，台灣衛生部門初步研判，這宗群聚感染是由於診所在多個環節及層面未有遵守安全注射規範，存在感染控制缺失所致。

由於診所未有落實相關感染控制措施，其他曾到診的民眾亦可能受到感染，但目前尚未被發現。新北市衛生局與疾管署及感染控制專家商議後，決定回溯去年7月1日起，曾到該診所接受針劑注射的民眾。

羅一鈞表示，回溯日期是按照目前最早發病個案，再向前推算急性C肝最長6個月潛伏期而定。當局共列出1118名須召回檢驗的民眾。

新北市衛生局副局長馬景野表示，官方將主動通知相關人士，安排他們前往新北市各衛生所免費抽血。檢驗項目包括愛滋病毒、B型肝炎表面抗原及抗體、C型肝炎抗體及核酸RNA、肝功能指數AST及ALT，以及梅毒檢測。

此外，新北市政府業於8月27日依據《傳染病防治法》第32條及第67條，暫停安泰淞鶴診所的注射相關業務，並按照第67條規定，以最高罰款金額處以新台幣30萬元。當局再於9月1日勒令診所停止所有業務，直至複查合格為止。

報道介紹，台灣上一次發生類似群聚事件是在2017年。疾管署當時接獲醫院連續通報5宗急性C肝確診病例，疫調發現所有患者均曾到桃園市楊梅區維蓮診所就醫。由於診所存在多項缺失，當局其後勒令限期改善並依法處分。