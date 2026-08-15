台男做「陰莖增大手術」後心臟休克亡　主刀醫生涉過失致死遭起訴

2025年9月，台灣醫美外科診所院長丁斌煌為一名簡姓男子做陰莖增大手術，男子手術後幾小時併發心臟性休克死亡。台北地檢署於2026年8月14日偵結，依刑法過失致死罪起訴丁斌煌。



2025年9月18日，台警方依過失致死罪嫌移送丁斌煌。（影片截圖）

綜合台媒《聯合報》、《ETtoday》等報道，丁斌煌（原名丁立文、丁秉煌）從2013年起開過多間診所，且發生過5次醫療糾紛與性騷擾護士事件。2013年，丁斌煌幫男病患進行人工陰莖植入、自體脂肪移植等多重手術，導致本就有血栓風險的病患休克，又未即時轉院急救，被依過失致死判刑3月。

然而，丁斌煌每次出事後就改名換招牌繼續營業，直到這次經營的安和美診所出人命遭停業，其醫生執照卻仍然有效。

2025年9月18日，台警方依過失致死罪嫌移送丁斌煌。（影片截圖）

2025年9月17日中午，丁斌煌對簡姓男子進行陰莖增大手術。起訴指出，丁斌煌涉嫌未記載男子的生命徵象監測結果及使用麻醉藥物的時點、劑量，「一人身兼主刀與麻醉」於當日下午2時許完成手術。

該男子術後併發非缺血性心肌病致心臟性休克，丁斌煌未在術後持續監控男子生命徵象，導致未能即時發現其生命徵象異常，未及時急救，遲至晚上7時報案，救護人員到場時，男子已死亡多時。台北地檢署認定，丁斌煌涉犯過失致死罪，依法起訴。