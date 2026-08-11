四川省醫院推遲剖腹產致胎死　揭醫護篡改病歷逾40次　產婦促嚴懲

2024年10月，向怡梅（化名）因胎監異常被四川省人民醫院（下稱四川省醫院）安排緊急入院，剖腹產手術卻被安排在4天後進行，最終胎兒取出時已窒息夭折。事後，家屬發現病歷曾被多名醫護人員篡改，導致司法鑑定無法進行。

成都市青羊區人民法院審理確認，四川省醫院存在多次篡改病歷的違規行為，依法推定醫院承擔全部過錯，判賠14.8萬餘元（人民幣，下同）。目前，向怡梅已向當地衛健局申請行政調查，要求追究涉事醫護人員的責任。



胎監異常緊急入院 4天後剖腹產胎兒已窒息夭折

《澎湃新聞》報道，2024年10月17日，孕37周的向怡梅在四川省醫院產檢，因胎監數據不正常，醫生安排緊急入院。她原以為入院當天會做剖腹產，但之後才被告知安排在21日做手術。

《醫患溝通記錄》載明：對患者反覆行胎心監測，結果不滿意，不排除胎兒宮內窘迫可能，且胎兒彩超顯示橫位，存在死產可能。入院後，若胎監結果持續不滿意，必要時需急診剖宮產，終止妊娠。

判決書載明，手術當日（21日）上午8時許，護士在行胎心監測時沒有發現胎心，後來測出胎心122次/分；向怡梅向醫護反映胎兒動靜微弱，但未獲安排做手術，護士表示120-160屬於正常區間。上午10時13分，超聲檢查未見胎心胎動，考慮胎死宮內可能，向怡梅立即被推入手術室，在全麻下進行剖腹產取出「一女死嬰」，「見臍帶扭轉呈麻花樣，繞足，並可見一真結」。

醫院多次篡改病歷記錄被判擔全責

2024年10月27日，四川省醫院、向怡梅委托四川基因格司法鑑定中心進行鑑定，檢驗結果「符合宮內窘迫死亡」。同年11月18日，向怡梅向成都市青羊區衛生健康局反映，四川省醫院及其工作人員存在違反衛生法律規定問題，該局回覆確認醫院涉嫌多次在「術後修改術前討論記錄的行為」。

然而，對於篡改病歷的說法，四川省人民醫院並不認可，辯稱僅存在「病歷書寫不規範的情形，不存在篡改事實，也不影響對醫療過程的客觀判斷」。醫院辯稱，向怡梅之女死亡是不可預見的臍帶異常所致，與省醫院的診療行為沒有因果關休。對向怡梅的診療行為符合醫學規範，該院已經盡到合理的診療和風險告知義務。

向怡梅和家屬向成都市青羊區人民法院提起訴訟。經法院審理確認，電子病歷後台數據顯示，10月21日，手術後，該院多名醫護人員對首次病程記錄、術前討論記錄、查房記錄、包括護理記錄進行40餘次編輯修改，其中大部分編輯修改時間為21日手術過程中、或之後，而最晚的一次在10月23日9時47分。

編輯修改病歷的醫護人員包括主任醫師岳某、副主任醫師王某某、主治醫師李某某、主治醫師陳某，其中主任醫師岳某總共編輯修改了30餘次。

四川省人民醫院。（微博＠四川省人民醫院官方）

產婦要求嚴懲追究涉事醫護

2026年4月9日，成都市青羊區法院認定，四川省醫院多次編輯修改病程、術前討論記錄、術前小結等病歷材料，並「超過正常限度及時限」，導致該案無法通過鑑定明確診療過錯。法院依據相關法律規定，推定醫院應對此次診療行為存在過錯，並承擔全部賠償責任，判決四川省醫院賠償向怡梅148634.59元。

8月9日，向怡梅表示已收到四川省醫院的賠償，目前正在向成都市青羊區衛生健康局申請，對該院篡改、隱匿病歷、銷毀胎盤、臍帶、臍帶血證據的行為啟動行政調查並處罰，同時要求追究4名篡改病歷醫護人員的責任，但她至今未收到衛健部門的回覆。