台旅客9月1日起組團赴大陸旅遊需｢動態登錄｣　未報備最重罰逾萬元

台灣觀光署最近發函給旅行社業者，9月1日起，要到中國大陸旅遊，必須逐團協助旅客完成行前登錄注意事項，沒有填寫的話，最高可以開罰新台幣5萬元（約合港幣1萬2400萬）。



《台視新聞》報道指，有民眾認為這個要求政治意味太過濃厚，有旅行社業者坦言，已經有旅客因此取消行程。不過也有人表示不會影響出國意願，因為想去哪裡玩都可以，有些時候填資料是必要的，也無所謂。



近年兩岸關係緊張，民間旅遊也受到影響，圖為北京。（路透社）

據台媒報道，動態登錄資料必填內容包括赴中國大陸目的、聯絡電話還有護照號碼等，抵達城市和出入日期也通通都要填，部分民眾認為，許多國家都有旅遊警示，但只有到中國需要先填資料，相當不合理，也有旅行社業者認為是變相恐嚇。

據台媒報道，動態登錄資料必填內容包括赴中國大陸目的、聯絡電話還有護照號碼等，抵達城市和出入日期也通通都要填。（台視新聞）

《台視新聞》採訪台灣旅行社總經理陳健欽，他提到，旅行社一方面把客人的東西拿去登錄，萬一產生一些狀況，旅行社又違反個資法，但不登又要被罰新台幣5萬，「旅行社就賣個機票賺個三、五百塊，我招誰惹誰啊！」，他也說目前已有7、8個自由行的旅客就說不去了，這消息一出去一定會影響。

報道指，有民眾擔心，自由行不填寫，個人是否也可能受罰，對此陸委會副主委梁文傑回應稱，希望台灣旅行社幫忙行政措施、告知風險，但如果個人不願意登錄，絕對不會勉強。不過被問到如果台灣旅行社有告知要登錄，但民眾不配合，旅行社是否可以免責，梁文傑並未正面回應。