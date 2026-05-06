2中國遊客旅費耗盡 持槍打劫泰國金舖CCTV全錄下 潛逃8小時落網
撰文：盧詩文
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4月28日，兩名中國遊客因旅費用盡，持槍戴頭套闖入泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）金店，洗劫了價值約38萬泰銖（約8萬人民幣）的金戒指。隨後兩人駕車逃往曼谷，期間泰國警方迅速透過監視器鎖定車輛，當天晚上就在曼谷將兩人逮捕。
兩男戴頭套洗劫泰國金店 持槍走38萬泰銖金戒
據《看見泰國 VisionThai》報道，案發於4月27日上午約10時，位於呵叻府（Nakhon Ratchasima）的一家金店突遭兩名戴着黑色頭套的男子闖入。
當時其中一人持短槍威嚇在場店員，另一人則取出鐵鎚猛力砸碎玻璃展示櫃，全程動作迅速，驚動店內不少顧客。據悉，二人在短時間內搶走多枚金戒指，涉案金額約30萬至38萬泰銖。
警方調查發現，兩名疑犯搶劫後立即駕駛一輛私家車往曼谷方向逃逸。這輛車是他們在曼谷租來的，計劃是搶劫後回曼谷還車。然而，警方迅速調閱金店周邊監視器，成功辨識車牌號碼，並發佈全國通緝，一路追蹤直到曼谷。
因花光旅費鋌而走險 兩中國男潛逃8小時曼谷落網
4月27日18點30分，警方在曼谷巴威區素坤逸路77巷的汽車租賃店拘捕兩名疑犯，繳獲30多枚被盜金戒指等證據。警方未在現場查獲槍支，據兩名疑犯供述，槍支已於逃跑途中丟棄。
據《泰叻報》報道，兩名涉案人員為中國公民，分別是27歲的廣東籍男子鄒某與19歲的四川籍男子宋某。二人以遊客身份入境泰國，均交往泰國女友，因旅行期間資金耗盡，策劃實施了本次金店搶劫。
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