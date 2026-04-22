太原機場114盞引航燈被盜案告破　主腦潛逃23年遭大數據排查落網

近日中央電視台新聞頻道《法治在線》公佈一宗案件，2003年山西太原武宿國際機場114盞引航燈遭人拆解盜賣，導致機場跑道北側進近燈光系統被迫關停，嚴重威脅飛行安全。今年機場公安通過大數據重新排查，終於抓獲這名潛逃23年的案件主腦。



男子盜賣太原機場114盞引航燈，潛逃23年後落網。（法治在綫）

2003年，太原武宿國際機場114盞引航燈被盜賣。（法治在綫）

賊人拆鋁變賣 損失逾200萬元

據《法治在線》22日報道，2003年，太原武宿國際機場114盞引航燈被盜賣，直接造成太原機場跑道北側進近燈光帶被迫關停，讓飛行安全面臨嚴峻挑戰。案發後，警方勘察現場發現引航燈的燈罩被拆解，燈體內部的鋁製結構被取走。

據山西省公安廳機場公安局刑警支隊長申鑫透露，此案不僅造成設備損毀，更導致航班延誤、備降及返航，經濟損失高達200萬元人民幣。警方隨後在太原及安徽先後抓獲兩名嫌疑人，兩人供認主謀為一名叫「鄭超」的男子。

嫌疑人戶籍離奇消失 23年後大數據鎖定身份

然而，「鄭超」的名字卻在戶籍檔案中離奇消失。當年的偵查人員遠赴河南調查，發現「鄭超」的戶籍檔案離奇失蹤。由於案發時技術限制，嫌疑人未留下照片、指紋或DNA樣本，調查工作一度陷入僵局。

今年，機場公安局重啟積案攻堅行動，利用現代大數據技術重新篩選，終於發現一名叫「鄭偉」的男子形跡可疑。警方隨即行動將其抓獲，起初「鄭偉」百般抵賴，但最終如實供述了全部犯罪事實。

原來在2004年，「鄭超」利用更換第二代身份證的契機，透過親屬代辦，修改了姓名及出生日期，成功以「鄭偉」的新身份「洗底」隱匿20餘年。目前，鄭偉已被檢察機關批准逮捕，案件正待進一步審理。