鄭麗文嘆「便當貴到年輕人難負擔」　籲支持核能公投穩定物價

台灣物價持續飆漲，國民黨主席鄭麗文9月9日在中常會上呼籲民眾支持年底的「重啟核電」公投。她指出，若無合理的能源政策，電價仍會飆升，凍漲也是要國庫補貼。她更以自身經歷感嘆，如今便當價格高漲，連食量不大的她都已吃不消，難以想像年輕人如何負擔。鄭麗文強調，核電是最可靠的選項，重啟後將有助於穩定物價。



國民黨主席鄭麗文9月9日在中常會上呼籲民眾支持年底的「重啟核電」公投。（鄭麗文FB）

據國民黨新聞稿，鄭麗文表示，台灣已出現典型的「K型經濟」，股市受惠於台積電及AI產業蓬勃發展，但「八成的台灣人民不但沒有辦法分享到這些紅利，還要面對一直不斷上揚的物價」。她形容只有約兩成的人能分享經濟成果，而多數人承受的是物價上漲的痛感。

鄭麗文以自身午飯經歷為例感嘆：「像我這種年紀的女生，食量已經沒有很大，我常常在想這個便當這麼貴，一個學校畢業沒有多久的年輕人，尤其是男生飯量比較大的時候，他要花多少錢吃午餐，他才能夠吃到大碗又滿意？」

她直言年輕人的壓力巨大——若還要成家、娶老婆、養小孩、照顧長輩，「尤其是在寸土寸金的台北市」。她質疑：「之前是油有致癌物，對健康有威脅；現在是油很貴吃不起。如果外食一直不斷漲價，到底該怎麼辦？」

7月25日數萬台灣民眾走上台北凱達格蘭大道，發出「反毒油、護食安」的怒吼，國民黨主席鄭麗文最後致詞，大罵賴清德「沒擔當、沒資格做我們的總統」。（翻攝FTNN新聞網）

鄭麗文指出，電價是物價上漲的核心問題之一。「如果不能夠有一個合理的能源政策，電價只會往上不斷飆升，就算凍漲，也是要開國庫拿納稅人的錢去補貼」。

她提醒，年底九合一選舉還有一張核能公投票，關係台灣經濟體質、國家競爭力與是否有乾淨、安全、穩定的發電。她呼籲民眾支持公投，否則若無合理能源政策，電價仍會飆升。

台灣「2025年非核家園」入法，也就意味著所有核電廠都將在2025年走入歷史。（台灣核電三場）

鄭麗文強調，當前全世界在競賽主權AI，大家都想成立算力中心與資料中心，「但想來台投資的傳產或高科技產業，第一句都在問電在哪？」她認為核電是最可靠的選項，關係台灣未來經濟能否永續發展，應早日大幅提升核電比例。

「核電重啟後能穩定物價」。她呼籲民眾支持核能公投，並稱國民黨將以「能源即國安、算力即國力、為AI拚能源」為主軸，啟動百場下鄉宣講。