將參選2028年總統大選？鄭麗文：不會內定人選，會提名最強候選人

國民黨主席鄭麗文今日（2）日主持國民黨中常會時表示，2026年選舉參選登記進入最後階段，登記完成後，選戰就進入「整個非常白熱化」的階段，她表示希望全體國民黨中常委全力輔選，「希望國民黨上下一心，2026年這場選戰一定要勝選。」



外界關注鄭麗文是否投入2028年總統大選，鄭麗文此前接受新加坡《聯合早報》專訪表示，作為國民黨主席，她的責任是建立公平制度、提名最強候選人，並團結所有在野力量、維繫藍白合作；國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度，「如果我做好這個事情，媒體就解讀成我要去選總統，那是過度解讀了」。



（鄭麗文臉書）

外界關注若2026選情未達預期，鄭麗文是否會請辭黨主席？鄭麗文表示，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有焦慮，「我還是很有信心，最後應該可交出一個大家都能滿意的成績單」。

鄭麗文提到，當前台海情勢嚴峻，降低緊張、避免兩岸走向兵戎相向，不僅符合台灣與大陸雙方利益，也符合美國及國際社會共同利益。（鄭麗文臉書）

鄭麗文提到，當前台海情勢嚴峻，降低緊張、避免兩岸走向兵戎相向，不僅符合台灣與大陸雙方利益，也符合美國及國際社會共同利益；兩岸並非只能在對抗與衝突之間選擇，透過溝通與交流，和平依然是可努力、也可實現的選項。

鄭麗文表示，她始終對兩岸恢復和平交流抱持信心，此次北京之行也再次證明，雙方存在推動交流、降低敵意的空間，兩岸是有和平的選項，國民黨有責任，為台灣人民持續打開對話的大門。