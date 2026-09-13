男子桃園機場持刀傷國泰員工　未買機票稱要到香港找妻子爆衝突

9月12日傍晚，台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，一名44歲男子尾隨國泰航空的實習生進入休息室，持刀挾持並斬傷對方以及1名航警局警員，最終被制伏拘捕。台媒報道指，事發前該男子表示要搭機到香港找老婆，但卻沒有購票紀錄，還曾與地勤人員發生口角。



台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，造成一名國泰航空黃姓實習生受傷。（網絡圖片）

台灣桃園國際機場第一航廈發生持刀挾持事件，造成一名國泰航空黃姓實習生受傷。（台航空警察局）

台媒TVBS新聞網報道指，涉案44歲的蔡男與香港籍妻子結婚多年，但因2人感情不睦，1年前妻子已帶小孩回到香港，夫妻雖然還未離婚，但已分居快1年。

12日傍晚5時許，蔡男獨自到桃園機場報到櫃台處，表示要搭機到香港找老婆，但報到櫃台查詢後發現蔡男沒有購票紀錄，地勤人員請他到國泰航空諮詢。

據現場人員指出，當時精神狀況不佳的蔡男先與地勤人員發生口角，隨後負氣離開現場，在機場逗留過程中看到穿著國泰制服的黃姓實習生，一路尾隨到休息室並持刀挾持，過程中揮刀砍傷黃男與1名航警局警員，蔡男最終被噴灑辣椒水、射擊電擊槍制伏拘捕。

疑犯口袋內搜出1小包安非他命

當地警方事後在蔡男的口袋內搜出1小包安非他命，由於案發時蔡男精神狀況不佳，警方不排除他是吸毒後才會做出脫序行徑。

經桃園地檢署複訊後，檢察官認為蔡男涉犯傷害、攜帶兇器犯剝奪行動自由、強制、恐嚇危安等罪嫌，犯罪嫌疑重大且居無定所，有逃亡及反覆實施之虞，已向桃園地方法院聲請羈押禁見。

據此前報道，國泰航空黃姓實習生除左手虎口遭利刃割傷外，腹部疑似有長達25厘米的刀傷。