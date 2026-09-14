有片｜車聚變悲劇！台車主忘拉手掣　Dallara價值420萬超跑墜深谷

台灣宜蘭北宜公路日前傳出一宗千萬跑車墜谷意外。一輛要價1698萬元（新台幣，約420萬港元，下同）起、極為罕見的意大利Dallara Stradale客製版跑車，日前現身當地景觀咖啡館參加車聚，車主下車與其他車友交流時，疑似忘記拉起手掣，跑車突然自行向前滑動，沿著斜坡一路下滑。車主發現後立即拔腿狂追，卻仍無法阻止車輛加速，最終整輛車直接墜入深達約百米的山谷。



網絡流傳的現場影片顯示，當時咖啡館周邊停放多輛跑車，車主們均已下車交流，沒想到一輛Dallara Stradale突然失控向前滑行。一名身穿白衣、短褲的男子發現愛車移動後，立即追趕並試圖攔下，但隨著車輛速度越來越快，只能眼睜睜看著跑車衝下邊坡。救援單位隨後趕抵，在山谷底部尋獲車輛，並以吊掛方式將其拖回地面，不過車頭及車身已嚴重凹陷，後續維修恐怕是一筆驚人開銷。

跑車「忘拉手掣」滑下百米山谷！車主拔腿狂追。（Threads@kt48wu）

男子發現愛車移動後試圖攔下，但車速過快，只能眼睜睜看著跑車墜入山谷：

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據了解，Dallara Stradale是意大利頂級賽車工程品牌Dallara打造的道路版賽車，去年才限量引進台灣，新車售價新台幣高達1698萬元起。車輛採用碳纖維單體式座艙與碳纖維外觀鈑件，車重僅855公斤，搭載2.3升四缸渦輪增壓引擎，可輸出400匹馬力，0至100公里加速僅需3.25秒，極速達280公里。如今這輛身價近1700萬元新台幣的稀有超跑意外墜谷，影片曝光後也在網絡掀起熱議。

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