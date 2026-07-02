法拉利遭頑童當滑梯刮花　3名家長道歉1人未出面　車主：絕不妥協

近日，雲南昆明一車主張先生稱自己花360萬元（人民幣，下同）買的法拉利被4名頑童當滑梯玩耍，導致車頂、車尾燈、機蓋以及玻璃等處出現劃痕，保險槓（Bumper，俗稱泵把）也出現裂痕。張先生曾向頑童家長追討3萬元維修費，而家長只願意付5000元。



7月1日晚，張先生通過社交平台發布最新進展，稱已有3名家長主動聯繫並上門道歉賠償，但仍有1位家長未出面處理。張先生表示將通過法律途徑追究責任。



法拉利遭頑童當滑梯刮花 家長僅願賠¥5000 車主擬起訴追討|有片

內媒《大河報》報道，張先生稱，4名頑童家長最初只願意賠償幾百元，後改為5000元，而他本人的訴求則是以實際維修費用為準。

6月29日，張先生表示，因對方都是孩子，自己也是做父親的人，沒有選擇去4S店維修（費用至少10餘萬元），而是選擇附近修理廠，最終維修費用共計2萬9360元，均由其個人墊付。

張先生的索賠訴求是以實際維修費用為準。（大河報）

7月1日晚，張先生通過社交平台發布最新進展，稱已有3名涉事頑童家長主動聯繫並上門道歉賠償。張先生在影片中表示，「我更看重的是家長們的處理態度。」

據其透露，由於這3位家長態度積極誠懇，並承諾日後將加強對孩子的管教，儘管賠償金額與實際維修費用存在差距，但他最終接受了道歉與賠償。張先生同時澄清，此事已與3位孩童無關。

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不過，張先生明確指出，目前仍有一位孩童的家長至今未出面處理，也未表現出任何解決問題的意願。「我堅決將持續維護自己的合法權益。」張先生表示，對於這名未出面的家長，他絕不妥協，將通過法律途徑追究責任。