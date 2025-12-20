港夫婦遊日租跑車玩飄移疑致壞車！車Cam揭企圖隱瞞：打死唔好認

日本是港人熱門的旅遊勝地，近年亦有不少人選擇到當地自駕遊，但不時發生爭議事件。近日1間由港人在日經營的租車公司，在網上公開1宗港人夫婦涉嫌在當地自駕租用跑車，其間發生嚴重違規事件。租車公司指，客人當時告知車後輪有異常聲音，他們即時派員前往協助，但事後翻查車Cam（行車紀錄）卻揭發客人擅自將車輛駛入賽車場賽道，並進行「飄移」駕駛，除了違反租賃條款，更清楚聽到有女聲表示「打死都唔好認」，證實2人曾試圖隱瞞導致壞車原因。



租車公司強調，相關行為對交通安全構成不可接受的風險，已按條款向客人收取維修費，並將涉事夫婦列入永久黑名單。事件引來網民紛紛斥責該對夫婦「影衰晒」，「西客之都又一經典」、「若要人不知，唔好太低B」、「你死你事，唔好搵租車公司嘅車嚟玩，死唔去算好彩」，同時建議租車公司向日本多個部門備案，以保障當地租車業界。



有港人夫婦在日本租用跑車，其間違規玩飄移導致壞車，事後企圖隱瞞事實被租車公司列入永久黑名單。（IG圖片）

客人通知後輪胎現異常 租車公司派員往山區協助

租車公司在Instagram帳號「threemonkeyjp」發帖，指一直有和當地跑車界合作，以聯乘方式提供跑車租用服務，公開1對港人夫婦原先預訂跑車因系統問題未能交付，遂以日產「Fairlady」跑車作補償安排。至行程第3天，客人通知他們車輛的後輪出現異常聲音，基於安全問題，以及考慮到客人太太正在懷孕，特別從東京與成田派出支援車隊前往山區協助，再在現場提供飲品、食物、安排代用車接載客人，而租車公司強調，此屬額外支援服務，非一般租車公司的義務。

揭發有人操作不當所致 向客人提出支付維修費要求

當車輛被拖返車房後，專業技師檢查後指出「手掣因長時間摩擦行駛期間被強行磨蝕，最終變形及解體」。租車公司表示，此類損毀只會在「手掣未完全放下而持續行駛」情況下出現，屬於明顯操作不當。保險條款亦已清晰列明以上損毀「不在保障範圍內」，故向客人提出維修費與部分支援成本的要求。

客人拒賠償 車Cam對話曝光 證曾刻意隱瞞導致損毀原因

不過客人對結果表示不滿，又在門市對職員作出無根據指控。公司因應客人要求「嚴正徹查」，負責人親自到車房調取行車紀錄，揭發對方於事發當日曾駛入Fuji Speedway（賽車場）封閉區域，和在場內進行飄移及高速行駛，以上行為在租賃條款中被列為「明確禁止項目」。客人事前不但未有申報，事後亦刻意隱瞞，車內錄音則清楚記錄客人承認損毀源於相關操作。

行車紀錄證實客人曾駛入Fuji Speedway（賽車場）封閉區域。（IG影片截圖）

客人在場內進行飄移及高速行駛。（IG影片截圖）

客人在場內進行飄移及高速行駛，之後「甩尾」。（IG影片截圖）

車內錄音清楚記錄，車輛損毀源於客人以上操作。（IG影片截圖）

車輛在賽道上飄移 失控「甩尾」傳燒輪胎臭味

從租車公司上載的多段行車紀錄顯示，涉事客人駕駛車輛在賽道上飄移，之後疑似失控「甩尾」，導致車輛完全失去了抓地力，女方當時慶幸「好彩無翻車」，並指聞到臭油味，男方回應相信是燒輪胎的味道，其後女方更稱「唔好話畀我哋嗰個人（租車負責人）聽」。

車內錄音清楚記錄，車輛損毀源於客人不當操作。（IG影片截圖）

玩飄移「甩尾」致壞車 港女生：死都唔好認

在2人等待租車公司時，他們在車內對話曝光，揭發曾有意隱瞞導致壞車原因。港男稱懷疑壞車是在賽車場「甩尾」所致，表示「唔知關唔關我哋甩尾事」，而女方則稱「死都唔好認，轉個圈咋喎」，試圖避責瞞騙租車公司。

在等待租車公司時，2人在車內對話曝光，被揭企圖隱瞞導致壞車原因。（IG影片截圖）

男方懷疑壞車是「甩尾」所致，女方則表示「死都唔好認」。（IG影片截圖）

女方更大條道理覺得壞車和她們操作無關，「轉個圈咋喎」。（IG影片截圖）

租車公司拒為危險行為「埋單」：將夫婦列入永久黑名單

租車公司續稱「證據顯示問題與車輛無關」，而是客人刻意違規所致，加上對方曾進行高風險駕駛及刻意隱瞞事實，故不會為此類行為承擔責任。經考慮後，已按條款收取額外維修費用，並將該對夫婦列入永久黑名單。

網民斥西客：影衰香港人 建議租車公司這樣做

事件引發網民怒轟片中男女「影衰香港人」，「富士本身有車租落場，亦有講明自帶車規定，呢啲羚羊（X樣）只係為咗慳錢」、「西客之都又一經典」、「個老婆話『死都唔好認』呢句好出色，用吓個腦」、「若要人不知，唔好太低B」，亦建議租車公司向日本多個部門反映投訴，以保障當地租車業界，「唔知可唔可以Send畀日本政府交通部備案」、「有無得通知日本成個租車業界，或者交通部，even海關？」、「一定要分享畀其他租車公司，等佢以後搭巴士」。

懷孕仍坐跑車玩飄移？ 網民狠批：不負責任

有留言則批評涉事客人罔顧自身安全，和無視租車公司條款，「你呢啲叫失控呀，甩尾」、「你死你事，唔好搵租車公司嘅車嚟玩，死唔去算好彩」、「CXS，大肚揸架Fairlady仲要落場，再甩埋尾，最後整壞嘢兩個一齊唔認，明知錄晒都要死撐」、「兩個真係天生一對，個男人唔顧個女人同BB，個女人又唔會阻止個男人，有大有細要闔家飛車」、「呢啲人好明顯係不負責任嘅人啦！又害多個小朋友！」。

（IG＠threemonkeyjp）