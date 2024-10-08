千萬網紅Jack Doherty邊開155萬元跑車邊玩手機　失控自炒全直播

擁有千萬訂閱的YouTuber多爾蒂（Jack Doherty）於10月5日上午在邁阿密高速公路駕駛價值20萬美元（約155萬港元）的麥拿倫（McLaren）超跑時，一邊開車一邊滑手機並進行直播。



接着車輛在雨天濕滑的路面上失控撞上護欄，整個過程被超過18萬名觀眾目睹。

20歲的多爾蒂（Jack Doherty）是知名YouTuber，有近1500萬人追蹤。（IG@jackdoherty）

20歲的多爾蒂（Jack Doherty）是知名YouTuber，有近1500萬人追蹤。（IG@jackdoherty）

大雨天邊開McLaren超跑邊滑手機自炒 點圖放大看Jack Doherty意外發生一刻：

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據《紐約時報》報道，這名在YouTube上擁有1490萬訂閱頻道，且身兼Kick實況主的20歲網紅，當時邊抓著方向盤，邊拿著手機低頭查看，且還在糟糕的天氣中在高速公路上駕車，接着車輛便疑似打滑失控撞上護欄。

據《TMZ》報道，多爾蒂的攝影師在這宗意外中受了輕傷，事後臉上不斷流血，額頭縫了數針。

多爾蒂在事故後也上傳影片透露，他去年底以約20萬美元購買了這輛麥拿倫超跑，還花了大筆金錢進行改裝，包括訂製排氣管和車身噴漆。他在影片中說：

我的錢都沒了。

同時列出這輛車的多項昂貴升級配備。

Jack Doherty常於社交平台炫富。（IG@jackdoherty）

Jack Doherty常於社交平台炫富。（IG@jackdoherty）

常於社交平台曬名車及糜爛生活 點圖放大看更多Jack Doherty的IG照片：

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據《Sportskeeda》報道，車禍發生時，多爾蒂的直播約有18.5萬人在線上觀看。

所幸這宗事故沒有造成重大傷亡，只有攝影師受到輕傷。

目前多爾蒂已被Kick平台禁止使用。

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