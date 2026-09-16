落成40年木料腐爛　台北故宮瓦片大量剝落　民眾憂遊客及文物安全

台北故宮博物院研究大樓北面屋頂近日有大面積瓦片滑落，由於大樓地下室設有文物庫房，引起外界關注。館方表示，初步研判是掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕所致，經建築師現場勘查後，暫未發現其他結構損壞，「無結構安全疑慮」，不影響大樓使用安全，但屋頂防水性能受影響，較容易出現滲漏水問題。



台北故宮研究大樓瓦片大面積剝落。（台媒：聯合新聞網）

據台灣《聯合新聞網》報道，台北故宮安全管理單位9月13日凌晨發現研究大樓北面屋頂瓦片大面積滑落，並於當日上午5時52分通報。館方隨即檢視研究大樓周邊，設立警示及進行維護，以確保公眾安全。

有民眾目睹研究大樓屋頂瓦片嚴重破損，擔心瓦片可能掉落，加上附近有人員往來，而大樓地下室又設有文物庫房，因此對安全問題感到憂慮。

報道稱，台北故宮在發現瓦片滑落後，當日已委託建築師於中午到場實地勘查。初步評估顯示，除了瓦片滑落之外，未發現其他結構損壞，亦無結構安全疑慮，不影響研究大樓使用安全。不過，館方指出，屋瓦受損會令屋頂防水性能下降，較容易出現滲漏水問題。

至於屋瓦為何大面積滑落，台北故宮表示，原因是掛瓦木條腐朽及金屬固定件鏽蝕。目前現場已設置警示並進行維護。

台北故宮。（維基）

除了台北故宮正館已屬歷史建築外，台北市文化資產審議在2022年將正館周邊的「天下為公」牌坊、華表大道、至善園、梅花鼎、銅獅，以及圖書文獻、研究大樓等7項重要元素登錄為文化景觀，因此相關更動均須經台北市文化局審議。

台北故宮在事故後已通知台北市文化局，並於9月14日會同文化局現場勘查。館方表示，依據文資法及「國立故宮博物院院區文化景觀保存維護計劃」規定，相關修繕計劃須經台北市文化局審查同意後才能施工。

9月15日下午，台北故宮已向文化局簡報屋瓦滑落情況及修復計劃。文化局要求館方盡快提交正式修繕計劃，並表示將配合加快審查。

事件發生後，台北故宮亦準備擴大檢視院區內同類設施。館方表示，除了已展開的「新故宮計劃」，亦會評估既有文獻、研究、正館及至善園等院區的傳統屋瓦現況，並全部納入後續整體修繕規劃。

故宮副院長黃永泰今日亦表示，研究大樓於民國72年落成，距今已40多年，屋簷上的瓦片早期是用木料勾掛，長久以來，原來的木料已經部分腐爛，釘座也已經鏽蝕，故宮會慎重處理，採用最好的方式恢復瓦座。同時，此為故宮第一次瓦片大規模剝落，過去從來沒有發生過，目前已請文資局會勘，修繕計劃書已送抵台北市文化局；昨日召開文資會議，主席也答應將盡快核准，屆時故宮就能盡快處理。

台北故宮近年亦曾因館藏文物受損引起關注。據台媒報道，館藏3件受損文物中，明朝弘治年間的龍紋碗及清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗，分別在2021年2月及2022年4月開箱時被發現損壞；另一件清乾隆青花花卉盤則於2022年5月被工作人員摔破。當時有台媒形容，其中兩件文物「幾近摔碎狀態，觸目驚心」。